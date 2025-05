Un appuntamento speciale del “Caffè con il sindaco”, interamente dedicato ai ragazzi dell’Orto di Paolo, si è svolto al Bar Duomo di Piazza Arringo, a due passi dalla sede comunale. Il primo cittadino Marco Fioravanti e il vicesindaco Massimiliano Brugni hanno incontrati i ragazzi del centro diurno, accompagnati dalla coordinatrice Sabina Giannini e dal presidente della Cooperativa Sociale Pagefha, che gestisce il centro diurno, Daniele Mauro, oltre che dagli educatori Serena Barzotti, Luciana Pantaloni e Maurizio Pintori.

“Un bellissimo momento – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che ci ha permesso di confrontarci con coloro che frequentano questa importante realtà. Abbiamo avuto la possibilità di scoprire come trascorrono le loro giornate, le attività che vengono svolte, e le loro idee per la città, ma soprattutto abbiamo avuto modo di passare del tempo insieme a questi fantastici ragazzi, tra risate, sorrisi e una buona colazione”.

Il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, ha aggiunto: “Un dialogo costante, l’attenzione ai bisogni e alle problematiche di tutti, in particolare delle fasce deboli: come Amministrazione mettiamo il massimo impegno per far sì che nessuno venga lasciato indietro e per dare ad ogni cittadino le stesse opportunità. L’Orto di Paolo è un tassello fondamentale nella nostra città per l’inclusione, l’autonomia personale e l’interazione sociale”. Soddisfazione è stata espressa dalla coordinatrice dell’Orto di Paolo,

Sabina Giannini: “È stata un’importante occasione di convivialità e di integrazione per un gruppo di ragazzi frequentanti il centro diurno, accompagnati da alcuni operatori. Si è creata un’atmosfera piacevole e rilassata, favorendo la comunicazione e la condivisione delle esperienze”.