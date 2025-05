CASTEL DI LAMA – Di seguito una nota del Comune di Castel di Lama giunta in redazione nei giorni scorsi tramite l’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto.

Con la conclusione del secondo periodo di sperimentazione abbiamo provveduto a pubblicare, sul albo pretorio comunale, la graduatoria dei beneficiari degli sconti TARI riservati a coloro che hanno utilizzato con continuità l’ECOAPP durante il secondo periodo di sperimentazione, nel quale abbiamo registrato un aumento significativo di beneficiari e di conferimento totali.

I beneficiari degli sconti riceveranno la prima rata TARI sulla mail usata per la registrazione all’ECOAPP anziché nella usuale modalità cartacea.

Sono 77 i nuclei famigliari premiati con uno sconto medio di circa 64 euro.

Un risultato concreto che premia i cittadini impegnati nel tracciare i conferimenti dei rifiuti contribuendo ad aumentare la percentuale comunale di differenziata e contestualmente migliorare il decoro urbano.

Inoltre, in un momento storico in cui ogni anno a causa dell’ aumento dei costi di gestione registriamo annualmente rincari, più o meno significativi, sulla TARI, l’ amministrazione comunale ha messo a disposizione di tutti un sistema utile non solo ad abbattere gli aumenti ma addirittura di ridurre notevolmente le rate TARI.

Con la presente iniziativa Castel di Lama si colloca tra i pochi comuni che distribuiscono incentivi, con la particolarità di aver scelto di premiare i cittadini virtuosi a differenza di altre realtà che scelgono di distribuire incentivi indistintamente.

Da subito è già attivo il terzo periodo di sperimentazione che si concluderà il 2 novembre 2025.

Per accedere allo sconto sarà necessario utilizzare la ECOAPP in almeno 18 settimane delle 26 totali, ogni settimana saranno conteggiati fino a 3 conferimenti effettuati in giorni distinti, al crescere dei conferimenti crescerà lo sconto TARI fino ad un massimo del 50% della rata.

La novità introdotta nel terzo periodo sperimentale è la possibilità per chi ha effettuato conferimenti nel secondo periodo ma non a sufficienza per ottenere gli incentivi, di vedere conteggiati il 25% dei suddetti conferimenti nel terzo periodo di prova.

