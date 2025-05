ASCOLI PICENO – Evento importante e culturale nel capoluogo.

Si intitola “Evviva Da Ponte, evviva Mozzart” il concerto lirico di chiusura del Festival di Primavera 2025 organizzato dall’Associazione Coro Ventidio Basso e dal Comune di Ascoli Piceno con il sostegno di Alma Allestimenti Mastromonaco. Appuntamento domenica 18 maggio, alle ore 18, nell’Auditorium “Emidio Neroni”, con ingresso libero. Sarà uno spettacolo molto piacevole tra celebri arie della lirica e letture condotto, in maniera interattiva, dal musicologo e compositore Andrea Parissi. “Sarà un viaggio musicale – fa notare Parissi – nelle opere di Mozart, su libretto di Da Ponte, attraverso i brani più belli e significativi e le letture di scritti del librettista da parte di Matteo Petrucci”.

Si esibiscono gli artisti del Coro Ventidio Bassi preparati per l’occasione dalla coppia di campioni della lirica Iano Tamar e Vittorio Vitelli. Al pianoforte Cesare Catani. Il sottotitolo dello spettacolo è “Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte: Lorenzo Da Ponte racconta Wolfgang Amadeus Mozart”. Il “Mozzart” con due zeta del titolo non è un errore ma è come il librettista Da Ponte, nei suoi scritti, citava il genio di Salisburgo. Musica e non solo musica. Si scoprirà, ad esempio, come Lorenzo Da Ponte riuscì ad ottenere dall’imperatore d’Austria il permesso per mettere in scena “Le Nozze di Figaro” musicate da Mozart che in quel momento, nonostante la sua genialità musicale, non trovava modo per farsi conoscere.

Si esibiscono Giorgia Ballatori, Valentina Bonci, Giulio Maria Coli, Alessio De Vecchis, Stefano Fagioli, Davide Filipponi, Alina Khalilova, Paola Izzi, Elisa Luciani, Silvia Ottaviani, Paolo Rossetti, Debora Senesi. Ospite della serata anche il tenore ascolano Roberto Cruciani. Dopo il notevole successo dei precedenti appuntamenti (La prima notte di Valpurga, V Memorial Carlo Cava con premio alla carriera assegnato a Roberto Scandiuzzi e l’incontro corale tra Ascoli e la città gemellata di Treviri) si conclude l’intenso programma primaverile del Coro Ventidio Basso che anche questa estate sarà impegnato in grandi produzioni al Rof (Rossini Opera Festival) di Pesaro.

