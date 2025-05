ASCOLI PICENO – “In qualità di consiglieri comunali di opposizione del Comune di Ascoli Piceno, intendiamo portare

all’attenzione dell’opinione pubblica e degli organi di stampa una grave situazione ambientale e sanitaria che

riguarda l’area di Via Molise 1, nel quartiere Pennile di Sotto”.

Si apre così la nota congiunta dei consiglieri comunali di opposizione e minoranza di Ascoli, giunta in redazione il 14 maggio.

Nella nota si legge: “In data 11 marzo 2025 è stata effettuata una parziale demolizione di alcune palazzine fatiscenti ubicate

nell’area suddetta. Successivamente, in data 24 aprile 2025, i Tecnici della Prevenzione dell’Ast (Azienda

Sanitaria Territoriale) di Ascoli Piceno hanno eseguito un sopralluogo, i cui esiti – trasmessi ufficialmente al

Comune il 7 maggio 2025 – hanno evidenziato una “dispersione di fibre di amianto successiva all’attività di

demolizione”.

La nota prosegue: “A fronte di questa preoccupante segnalazione, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ast ha

richiesto al Comune un provvedimento urgente a tutela della salute pubblica, prevedendo:

• Bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti nell’area;

• Comprovata decontaminazione del sito inquinato.

Solo in data 12 maggio 2025 è stata emessa un’ordinanza sindacale in merito. Tuttavia, a oggi l’area risulta

ancora non completamente messa in sicurezza, con materiali potenzialmente pericolosi per la salute pubblica

ancora presenti”.

A rendere il tutto ancora più allarmante è la vicinanza del sito a zone densamente frequentate: abitazioni,

attività commerciali, istituti scolastici e spazi destinati ad attività sportive all’aperto. Ciò pone gravi

interrogativi sull’adeguatezza dell’intervento dell’amministrazione comunale e, soprattutto, sull’assenza di

una tempestiva comunicazione alla cittadinanza” affermano dalla minoranza.

L’opposizione conclude: “Per tali motivi, abbiamo già inviato una interrogazione da discutere in Consiglio Comunale e chiediamo con

urgenza la convocazione della Commissione Ambiente per discutere nel dettaglio la situazione, fare chiarezza

sulle responsabilità amministrative e individuare soluzioni concrete e immediate per la messa in sicurezza e

la bonifica definitiva dell’area. La tutela della salute pubblica non può subire ulteriori ritardi.

Rimaniamo in attesa di un riscontro celere in merito alla convocazione della Commissione e ribadiamo la

nostra piena disponibilità a collaborare per una soluzione rapida e trasparente”.

