ASCOLI PICENO – Sabato 17 maggio il Giro d’Italia transiterà ad Ascoli, in occasione dell’8° tappa che da Giulianova arriverà a Castelraimondo: gli atleti sfrecceranno lungo via Piceno Aprutina, via Mari, via Napoli e via Adriatico, per poi dirigersi verso Roccafluvione. Il passaggio dei ciclisti è previsto intorno alle ore 13 e sarà preceduto dalla Carovana del Giro, che intorno alle ore 11:30 sarà in viale De Gasperi, consegnando tanti gadget a tutti i presenti. La Carovana del Giro sosterà in loco per circa 15 minuti: si raccomanda, dunque, a chi volesse partecipare, di essere presente in viale De Gasperi a partire dalle ore 11-11:10 circa, ricordando che il transito veicolare sarà già interdetto.

In occasione del passaggio del Giro d’Italia ad Ascoli Piceno, infatti, sono state emanate due ordinanze. La prima è relativa alla regolamentazione del traffico e della sosta (consultabile sul sito https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25940) e comprende tutte le disposizioni per il passaggio sia della Carovana sia del Giro, mentre con l’ordinanza sindacale n. 269 (https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25945) sono state disposte la chiusura anticipata e la sospensione delle attività didattiche nelle scuole alle ore 11 per tutti i plessi, ad eccezione dell’istituto Ulpiani.

