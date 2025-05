ASCOLI PICENO – Grande successo per CeramicAscoli.

L’evento, organizzato dal Comune di Ascoli, con il sostegno della Regione Marche – Assessorato alle Attività produttive, nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 maggio, ha trasformato Piazza del Popolo in uno straordinario laboratorio a cielo aperto, dove tradizione, arte e innovazione si sono incontrate nel segno della ceramica. Per due giorni, il capoluogo piceno ha registrato una buona presenza di pubblico: affollato il centro storico, tra turisti, famiglie e appassionati. La città si è confermata un vero e proprio polo di attrazione culturale. L’affluenza costante ha confermato il forte richiamo dell’iniziativa, contribuendo a rendere la città viva, dinamica e perfettamente protagonista della scena artistica nazionale.

“Numerosi gli espositori, maestri vasai, decoratori, collezionisti, scultori e rappresentanti delle più importanti realtà ceramiche italiane – tra cui le Città della Ceramica delle Marche (Appignano di Macerata, Fratte Rosa, Pesaro e Urbania) e i tornianti dell’Unione delle Fornaci della Terracotta di Samminiatello di Montelupo Fiorentino – che, tutti insieme, hanno dato vita a un spettacolo ricco di contenuti e suggestioni. Grande entusiasmo anche per le attività laboratoriali, gli itinerari tematici, le visite guidate e gli spazi dedicati all’inclusione, che hanno dimostrato come la ceramica possa essere non solo espressione artistica, ma anche strumento di relazione, crescita e benessere. Un ringraziamento speciale va a tutti gli artigiani ed alle associazioni partecipanti, ai cittadini e ai visitatori che hanno reso questo appuntamento un’esperienza autentica e condivisa con grande interesse e passione. Grazie all’AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica, che ha scelto Ascoli come sede della propria assemblea annuale, con i rappresentanti delle 58 città socie – ai partner istituzionali, agli enti culturali, ai nostri Musei cittadini, alla generosità di tanti collezionisti, alle realtà come ANFFAS, LILT, FAI, alle guide turistiche e a tutti coloro che hanno creduto in CeramicAscoli e nella forza dell’arte ceramica come gesto di bellezza, di memoria e di futuro. L’appuntamento è al prossimo anno, con nuove idee, nuovi incontri e la stessa passione per un’arte senza tempo” si legge in una nota.

“CeramicAscoli ha saputo mettere in luce la ricchezza artistica e la creatività della nostra comunità” ha commentato il Sindaco Marco Fioravanti, accompagnato dall’assessore al Commercio Laura Trontini e dall’assessore con delega all’artigianato Nico Stallone. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con entusiasmo e passione, dai maestri artigiani alle istituzioni, contribuendo a rendere questa manifestazione un momento di valorizzazione culturale e di promozione del nostro territorio. La ceramica, come simbolo di memoria, identità e innovazione, rappresenta una risorsa preziosa per Ascoli e per l’intera regione Marche. Continueremo a sostenere questa splendida tradizione, affinché possa crescere nel tempo e diventare sempre più un punto di riferimento a livello nazionale”

Soddisfazione per l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini: “Con CeramicAscoli si apre un nuovo capitolo per la promozione culturale e produttiva del nostro territorio. Abbiamo voluto creare un appuntamento che non fosse solo una vetrina, ma un punto di partenza per un percorso strutturato, capace di valorizzare le competenze, le storie e le potenzialità del nostro saper fare artigiano. Ringrazio il sindaco Fioravanti, l’assessore Stallone, la consigliera Petracci e tutte le realtà coinvolte, dai maestri artigiani alle associazioni, fino ai rappresentanti delle Città della Ceramica, che hanno portato ad Ascoli non solo opere, ma racconti, esperienze e passioni. La Regione Marche continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, affinché CeramicAscoli diventi un riferimento nazionale per la cultura ceramica, capace di crescere nel tempo, unendo tradizione e futuro”.

Chiosa finale per la consigliera comunale Patrizia Petracci, presidente della 5° Commissione consiliare permanente – Cultura: “Esprimo personale soddisfazione per aver raggiunto con successo l’obiettivo a cui ho lavorato negli ultimi anni con la totale fiducia del sindaco, l’indispensabile sostegno dell’assessore Antonini, la piena collaborazione dell’assessore Stallone e del collega consigliere Angelini Marinucci e la preziosa supervisione del professor Papetti, in totale sintonia con i ceramisti ascolani che si sono messi a disposizione. Sono loro che garantiscono, con il lavoro quotidiano nelle loro botteghe ed anche nei centri di sostegno alle persone con fragilità, la continuità della tradizione della maiolica ascolana, e come tali vanno sostenuti. Abbiamo ricevuto attestati di grande soddisfazione da AiCC e da tutti gli amministratori che sono stati presenti all’assemblea annuale: riconoscono tutti alla nostra città ed alla sua comunità tutta di saper accogliere, organizzare, progettare e coinvolgere nella condivisione di un interesse comune: diffondere la conoscenza della tradizione storica ceramica e promuovere e sostenere chi della ceramica fa impresa».

