ASCOLI PICENO – Dal 1 al 15 giugno, il Museo Archeologico di Ascoli Piceno ospiterà una mostra speciale che racchiude i lavori realizzati dai bambini nell’ambito dei progetti ideati dai Servizi Educativi del museo.

La mostra sarà un’occasione per ammirare le creazioni dei piccoli artisti e scoprire come il museo possa essere un luogo di apprendimento e di creatività per i più giovani.

Numerose sono, infatti, le attività che i Servizi Educativi hanno messo in campo per le scuole: visite guidate a tema e laboratori ludico-creativi progettati per fissare i concetti e stimolare la curiosità dei bambini.

Tra le proposte pensate per i piccoli compare la serie #piccolipassialmuseo, gli incontri mensili che, ogni seconda domenica del mese, da ottobre a maggio, accolgono le famiglie con bambini alla scoperta del passato. Questi incontri sono stati progettati per offrire ai bambini un’esperienza unica e coinvolgente, che combina gioco, apprendimento e creatività.

La mostra “Did-art Attack” sarà un’occasione imperdibile per farsi sorprendere dalla creatività dei bambini e per riflettere sull’importanza dell’educazione museale per le nuove generazioni.

La mostra è aperta tutti i giorni (tranne lunedì 9 giugno), dalle ore 8,30 alle ore 19,00. L’ingresso alla mostra è gratuito.

