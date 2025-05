Impegnati durante tutto l’arco dell’anno scolastico in quelli che poi sono culminati in due spettacoli finali, molto applauditi non solo da genitori e nonni ma anche dal folto pubblico presente

CASTORANO – Fine anno scolastico all’insegna del teatro, per i bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Castorano.

Andate in scena infatti, nel fine settimana appena trascorso, due distinte piece che hanno avuto per protagonisti indiscussi loro, i bambini di Castorano, che hanno dato vita a due spettacoli a conclusione di un anno scolastico dove il teatro è stato protagonista. Grazie al fattivo interessamento dell’Amministrazione Comunale della sindaca Rossana Cicconi, che finanziando un progetto ad hoc su indicazione delle insegnanti che lo hanno proposto, ha voluto così rimarcare il proprio impegno a che le scuole castoranesi siano sempre più luoghi non solo di apprendimento ma di cultura a trecentosessanta gradi, nella convinzione di fornire alle nuove generazioni una scuola veramente di qualità ed al passo con i tempi.

Il corso di teatro, affidato al consorzio di cooperative sociali “Il Picchio”, ha visto infatti i bambini delle due scuole castoranesi impegnati durante tutto l’arco dell’anno scolastico in quelli che poi sono culminati in due spettacoli finali, molto applauditi non solo da genitori e nonni ma anche dal folto pubblico presente.

Ad essere portati sulla scena, rispettivamente “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry con protagonisti i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia, con lo spettacolo tenutosi presso la scuola di San Silvestro, e il collodiano “Pinocchio” interpretato dai bravissimi bambini della scuola Primaria, con lo spettacolo tenutosi presso il teatro Serpente Aureo di Offida.

“Veramente due spettacoli bellissimi – le parole della sindaca Rossana Cicconi, giustamente soddisfatta del buon esito del progetto ideato dalle maestre castoranesi -, con i bravissimi bambini tutti impegnati a dare il massimo, per una riuscita che non è stata solo positiva ma che ha obiettivamente messo in luce anche qualità teatrali di prim’ordine, considerata la giovane età dei protagonisti. Di questo mi preme ringraziare non solo la cooperativa Il Picchio, ma anche tutte le insegnanti che, con vero spirito di abnegazione, si sono impegnate per cercare di trarre dai giovani alunni le qualità proprie di ognuno. Così come vorrei qui ringraziare anche le dirigenti dell’Istituto Comprensivo Falcone-Borsellino, che hanno creduto nel progetto al pari dell’Amministrazione Comunale. Non posso poi non menzionare infine i tanti genitori che hanno creduto in noi, nella nostra scuola e nella qualità di progetti come questo, che di volta in volta proponiamo al fine di rendere le nostre scuole non solo attrattive, ma foriere di opportunità atte ad allargare l’offerta formativa. Veramente una bella soddisfazione per tutti, nell’ottica di un’importanza – quella della pratica teatrale a scuola – riportata come tale anche nei protocolli del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di quello per i Beni e Attività culturali, laddove si considera il teatro come componente rilevante nella formazione dei giovani”.

L’amministrazione Comunale ringrazia infine anche il sindaco di Offida, Luigi Massa, per la gentile concessione dello splendido teatro “Serpente Aureo”, palcoscenico del quale ha visto esibirsi i bambini della scuola Primaria.

