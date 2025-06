FOLIGNANO – Se siete amanti del calcio è l’appuntamento giusto per voi.

Se siete interisti magari il momento è poco opportuno ma è comunque un evento che va veramente vissuto e goduto. Scherzi a parte, per coloro che seguono le vicende del pallone arriva nel Piceno un personaggio molto noto.

Sarà Federico Buffa, giornalista, storyteller e volto iconico del racconto sportivo italiano, uno degli ospiti più attesi della nuova edizione di LibrArte Festival, in programma dal 3 al 7 giugno al PalaRozzi di Villa Pigna di Folignano (Ascoli Piceno).

Mercoledì 4 giugno, alle ore 18, Buffa presenterà il suo libro “La milonga del fútbol” (Rizzoli): un viaggio nel cuore del calcio argentino, tra passione, poesia e identità popolare. Ingresso gratuito.

Con uno stile narrativo unico che unisce cronaca e suggestione, Federico Buffa accompagnerà il pubblico lungo un secolo di calcio riassunto in storie emblematiche, miti e leggende del pallone sudamericano. Il suo intervento non sarà solo una presentazione letteraria, ma un vero e proprio spettacolo di narrazione, dove emozione, memoria e approfondimento si fondono. Buffa offrirà al pubblico un ritratto inedito e vibrante dell’Argentina calcistica, trasformando il campo da gioco in un teatro umano fatto di passioni, conflitti, riscatto sociale e identità collettiva. Un incontro imperdibile non solo per gli appassionati di sport, ma anche per chi ama la narrazione d’autore, la storia contemporanea e le atmosfere che solo la letteratura sa evocare. Tra storie, calcio e musica, Federico Buffa racconterà il futbol come non è stato mai fatto. Una narrazione coinvolgente, accompagnata dalle suggestive atmosfere della milonga, che trasforma il campo da gioco in un palcoscenico di emozioni.

La presenza di Buffa arricchisce un cartellone che vede protagonisti, nei giorni successivi, altri nomi di rilievo: Pierluigi Brustenghi (5 giugno), Ascanio Celestini (6 giugno), Alessandro Di Battista (7 giugno).

Organizzato da Mad Events, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Folignano, LibrArte è molto più di un semplice festival: è uno spazio aperto e inclusivo dove cultura, educazione e territorio si incontrano. Grazie a un fitto tessuto di collaborazioni con realtà culturali, artistiche e associative del territorio, LibrArte è cresciuto e si è evoluto nel tempo, consolidandosi come un vero e proprio festival letterario e artistico di rilievo per le Marche e l’Abruzzo.

