ASCOLI PICENO – Un Meeting molto atteso e partecipato si appresta a fare tappa nel Piceno. Martedì 10 giugno, nella sala della parrocchia Santi Simone e Giuda a Monticelli di Ascoli, si terrà la XI edizione del Meeting nazionale dei Giornalisti, dal titolo “Disarmare le parole”, organizzato in sintonia con le Diocesi del Piceno, l’Ordine dei Giornalisti delle Marche, l’Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti. Responsabili organizzativi dell’evento sono i giornalisti Simone Incicco e don Gianpiero Cinelli. L’apertura del Meeting è prevista alle ore 9, con saluti istituzionali e una finestra sul Medio Oriente, con il giornalista del Sir Daniele Rocchi e, in collegamento, Padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza. Alle 9.30 il primo focus ispirato al Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2025 “Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori”. Ad intervenire, moderati da Giovanni Tridente (Università della Santa Croce), saranno Antonio Preziosi (Direttore TG2), Alessandra Ferraro (Direttrice Rai Isoradio) e Massimiliano Padula (Università Lateranense). Alle ore 10.45 si terrà un atteso confronto tra Giulio Tremonti (già ministro dell’economia e delle finanze e oggi parlamentare) e Massimo Monzio Compagnoni (responsabile del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa). Entrambi bilanceranno la loro riflessione sul “comunicare il bene”, anche alla luce della recente scelta del Governo di modificare le finalità e le modalità di attribuzione dell’8 per mille di pertinenza dello Stato. Il panel sarà moderato dalla giornalista di Isoradio Camilla Ferranti. Alle ore 12.00, infine, si terrà un focus sulla realtà carceraria e sulla giustizia riparativa a cui parteciperanno l’arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Cardinale Matteo Zuppi, il Vescovo di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto Gianpiero Palmieri e la direttrice del carcere ascolano Daniela Valentini. Modererà il momento la cronista del Tg1 Susanna Lemma. La conduzione del Meeting sarà invece affidata alla Vice Presidente FISC Chiara Genisio.

L’appuntamento sarà trasmesso anche in diretta streaming dal sito www.giornalistioggi.it. “GIUSTIZIA E SPERANZA” ANCHE IN CARCERE Nella stessa mattinata, prima della partecipazione al Meeting, il cardinale Matteo Maria Zuppi sarà tra i protagonisti di un incontro dal forte valore simbolico e sociale: “Giustizia e speranza. Carcere e territorio”, convegno che si terrà nella casa circondariale di Marino del Tronto, promosso dalle Diocesi del Piceno per accendere una luce sulla situazione delle carceri italiane. “Le aperture delle Porte della Speranza vogliono segnalare luoghi dove far germogliare nuove prospettive” – ha spiegato il Vescovo Gianpiero Palmieri. “Il carcere è un luogo dove c’è bisogno urgente di speranza e giustizia”.

A partire dalle 9.30, con accesso contingentato e su invito, interverranno: il Cardinale Zuppi, il Garante dei diritti della persona delle Marche Giancarlo Giulianelli, il direttore del Dipartimento salute mentale territoriale Angelomarco Barioglio, Rosa D’Arca dell’associazione VIC e lo stesso Vescovo Palmieri. Il momento è stato curato in particolare da Giorgio Rocchi, direttore della Caritas di Ascoli Piceno.

“Siamo in un momento delicato e difficile – ha dichiarato la direttrice Daniela Valentini – Il sovraffollamento, la mancanza di personale specializzato e le problematiche psichiatriche richiedono attenzione e supporto. La presenza del Cardinale Zuppi e del Vescovo Palmieri è per noi un segnale concreto di speranza”. Due appuntamenti che si muovono in sinergia, dunque, quelli del 10 giugno nel Piceno: un Meeting nazionale con importanti nomi della Chiesa, del giornalismo, della cultura e dell’economia e un incontro profondo e umano dentro il carcere, a significare che anche nei luoghi di maggiore dolore può essere aperta una Porta della Speranza.