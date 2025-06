ASCOLI PICENO – “L’azienda CIIP rappresenta, da sempre, un modello di costante, virtuosa e sinergica collaborazione tra i territori del Piceno e del Fermano. Un’azienda capace di unire con efficienza ed efficacia tanto i borghi dell’entroterra quanto le aree costiere, facendo della trasversalità e dell’equilibrio istituzionale i propri punti di forza. Negli anni, le scelte strategiche per le comunità interessate sono sempre state condivise tra tutti i Comuni interessati, nel rispetto delle istanze dei territori rappresentati, senza inseguire logiche di partito o il superamento di quote percentuali”.

Così i sindaci di Ascoli e Fermo, Marco Fioravanti e Paolo Calcinaro: “Uno spirito di condivisione che ha garantito stabilità e che ha permesso di valorizzare un modello di governance che si è distinto per efficienza, competenza e visione. Oggi, in un momento in cui sono in corso riflessioni su una nuova fase per l’azienda, ribadiamo con fermezza e convinzione come l’aspetto prioritario non sia quello di superare soglie percentuali, quanto piuttosto la valorizzazione dell’azienda e – conseguentemente – dei territori e delle comunità interessate, con l’obiettivo di mantenere serenità e coesione all’interno della struttura e dei Comuni del Piceno e del Fermano. D’altronde, sono storicamente sempre stati approvati all’unanimità sia i bilanci CIIP sia i rinnovi del consiglio d’amministrazione. Riteniamo fondamentale, dunque, preservare la qualità del servizio offerto da CIIP, l’egregio lavoro svolto dai dipendenti dell’azienda e la reputazione di una struttura che ha sempre operato al servizio delle nostre comunità. Agire con senso di responsabilità e attraverso una proposta comune, senza focalizzarsi su logiche di partito o superamento di quote percentuali, è la strada da seguire per trovare una soluzione condivisa, trasversale e di valore per i nostri territori”.

