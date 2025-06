ASCOLI PICENO – Tutto pronto per un’iniziativa molto gradita e attesa.

Oggi, 10 giugno, si è svolta ad Ascoli Piceno, presso la sala De Carolis e Ferri dell’Arengo, una conferenza stampa su un evento imminente nel capoluogo.

E’ stato presentato “Ascoli Comics & Games”, evento in programma in città nel weekend del 14 e 15 giugno.

Hanno partecipato alla conferenza il sindaco Marco Fioravanti, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono, l’assessore al Commercio, Laura Trontini, il direttore di Ascoli Musei, Stefano Papetti, il presidente e il vicepresidente di Experience plus APS, Luca Gagliardi ed Edoardo Filiaggi, Maria Brandozzi di Mercatini Antiquari e l’organizzatore Giuseppe Morganti.

Di seguito il programma completo

Marco Fioravanti apre: “Un’altra rassegna importante per la nostra città. Auguro agli organizzatori un grande in bocca al lupo e invito la cittadinanza a partecipare agli eventi”.

Alessandro Bono dichiara: “Un weekend ricco di iniziative nella nostra città. Coinvolte anche varie attività, un segnale di unione e coinvolgimento generale per il bene della collettività. Sono chiamate a partecipare numerose persone di varie fasce d’età. Il centro storica punta ad essere un punto di riferimento a 360 gradi. Un grazie a tutte le associazioni che si sono impegnate per organizzare questi eventi”.

Giuseppe Morganti prosegue: “Dopo varie edizioni la rassegna, iniziata nel 2007, si è evoluta e abbiamo puntato sul Cosplay, ovvero interpretare il personaggio di un fumetto di una serie Tv o comunque di una realtà pop-nerd. Dal 2012 c’è stata una lunga pausa e ora siamo felici di ricominciare e fa piacere l’appoggio dell’Arengo e di altri enti. Ci saranno varie attività e molti ospiti. Riuniremo un gruppo di appassionati, un numero molto alto fra giovani e non solo, per questo fine settimana. Coinvolto il centro storico, disponibile una mappa per consultare le iniziative in programma. Presente anche una zona Photo Set all’interno del Palazzo dei Capitani in piazza del Popolo”.

Maria Brandozzi afferma: “Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che hanno collaborato a questo evento, un modo per attirare nuove persone, di nuova generazione, a varie tematiche, non solo al mondo Nerd. Una realtà fatta di competenze, una crescita con consapevolezza della grande passione che c’è dietro a questi eventi”.

Luca Gagliardi aggiunge: “Ringrazio anche le attività del centro storico per il supporto, un segnale importante”.

Stefano Papetti continua: “I Musei hanno cambiato il loro modo di concepire la cultura, un’occasione giusta per avvicinare i giovani alla cultura. I ‘fumetti’ risalgono addirittura al Paleolitico. Graffiti, pitture rupestri per poi arrivare in altre epoche come il Rinascimento dove l’arte era espressa in più forme, come oggi. I musei non sono più soltanto posti polverosi come diverso tempo fa ma sono luoghi innovativi dove viene dato risalto all’arte e alla cultura in modi diversi e anche con vari eventi”.

Laura Trontini conclude: “Sarà un successo e avrà un bellissimo futuro questa rassegna che vede il coinvolgimento di vari elementi e contiamo su un numero alto di presenze”.

Durante gli eventi sarà possibile iscriversi alle associazioni presenti.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.