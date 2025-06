OFFIDA – “La forza del nostro calendario estivo è dettata dalle nostre associazioni che arricchiscono l’estate offidana”, con queste parole esordisce l’assessora Isabella Bosano nel presentare tutti gli appuntamenti di Offida da giugno a settembre.

EVENTI

Ogni settimana è un’occasione per ritrovarsi, a Offida tra una cena all’aperto e una melodia che scivola tra i vicoli. E già a giugno arriva uno degli appuntamenti più attesi, il FOF – Figura Offida Festival. “Quest’anno abbiamo modificato la data – spiega il presidente della Pro Loco, Tonino Pierantozzi – il festival si terrà a giugno dal 20 al 22 in coda dopo il festival di Merano e quello di Pennabilli. Ciò ci permette di avere più scelta di artisti internazionali”. Il 21 giugno, si celebra anche l’amore con le Notti Romantiche nei Borghi più Belli d’Italia.

Luglio è il mese della danza: il 1° luglio, sul palco di Piazza del Popolo, prende vita “In un Mercato Orientale”, coreografia di Lucilla Seghetti.

CONCERTI

Offida d’estate è anche una lunga colonna sonora dal vivo. Dopo l’appuntamento musicale con Sieber Music Show (14 giugno alle 21 al Teatro Serpente Aureo), il 16 e 17 luglio torna il Baf (Bivio Arte Festival) a cura dell’Associazione Miriam che riserva sempre molte sorprese. Il 20 luglio, il consueto omaggio a Ennio Morricone.

Il 16 agosto, invece, si alza il volume con Discomania (Matteo Maroni e Marco Ciardò e la partecipazione di Luca Martelli batterista dei Litfiba). E il gran finale musicale arriva il 31 agosto, sempre in Piazza del Popolo alle 21:30, con il concerto gratuito della Bandabardò.

GUSTO

Mangiare a Offida non è solo un atto quotidiano, è un gesto culturale: si assaporano vere e proprie tradizioni. Dal 13 e il 15 giugno la Sagra di San Barnaba, dal 3 al 6 luglio, mentre il quartiere Santa Maria Goretti ospita la 22ª Sagra del Maccheroncino della Trebbiatura. Il 12 luglio ritorna GustandOffida: una passeggiata enogastronomica che è anche un viaggio nei sapori del territorio. Il 2 e 3 agosto in Piazza del Popolo ci sarà la storica Sagra del Chichìripieno.

Poi, il 9 e 10 agosto, si brinda con Altrove… esperienze di vino, evento diverso dal solito, tutto da scoprire e pensato per chi ama scoprire il territorio sorseggiandolo. Il consigliere Simone Perozzi, mantenendo il riserbo, ha anticipato solo che parteciperanno numerose cantine del territorio e aggiungendo che presto saranno attivati anche dei percorsi turistici legati al vino.

“Noi offidani amiamo la nostra città – dichiara l’assessora Marica Cataldi – e si vede dall’impegno dei cittadini per la comunità. E la musica è un legame grande che unisce gli eventi. Per questo abbiamo pensato a un evento che si terrà tutti i venerdì di luglio: Sorsi e suoni, concerti gratuiti a ridosso delle attività commerciali del centro storico, per allietare turisti e far crescere le attività”.

CULTURA

Offida propone una stagione culturale ricca di contenuti. Il 30 giugno nel piazzale di Santa Maria della Rocca ci sarà la presentazione del libro “Genocidio”con l’autrice Rula Jebral (ore 21:00) a seguire verrà proiettato il film Miral di Julian Schnabel che darà il via alla consueta rassegna di cinema curata da Blow-up. Ecco le successive proiezioni: 7 luglio, From Ground Zero di R.Masharawi; 14 luglio, The Tower di Mats Grorud; 21 luglio, Viaggio a Gaza di Pietro Usberti.

Il 7 e 21 settembre, l’estate si fa misteriosa con Offida Nascosta, un itinerario speciale tra storie dimenticate, leggende e angoli meno noti del borgo. Dal 19 al 21 settembre ci sarà l’appuntamento con Film Festival Offida a cura della Fondazione LavoroperlaPersona.

SPORT

Lo sport, a Offida, non è mai solo una questione di muscoli. È memoria, è partecipazione, è gioco collettivo. Il consigliere Roberto Barbizzi ricorda che per tutta l’estate si svolgeranno partite e lezioni di Burraco e Scacchi. Dal 28 al 30 giugno, tornerà il Torneo Pink Carpet Play e il 25 luglio il Memorial Luca Carboni. Inoltre non mancheranno le camminate a cura di Us Acli: 24 giugno la Camminata dei Musei e l’8 luglio Percorsi culturali con una mostra dedicata ad Aldo Sergiacomi. Il 12 e 13 luglio la ormai immancabile 24 Ore di Calcio, una maratona notturna di sport e resistenza e a scopo benefico per i bambini del Kenya. La grande novità del 2025 sarà Giochi di Quartieri (24-29 giugno) con sfide di sport e giochi popolari a cura della Consulta giovanile offidana guidata da Stefano D’Angelo.

“Si configura così un programma estivo sostenibile – conclude il sindaco Luigi Massa – Che significa? L’attrattività per noi è un aspetto della sostenibilità e le associazioni sono il nervo vivo per formare un cartellone che posiziona Offida al centro del territorio e ben oltre i suoi confini. Gli offidani abbracciano con entusiasmo questa opportunità e si candidano con slancio a esserne sempre protagonisti, portando nuove e stimolanti proposte e impegno. Un grazie a tutti loro!”.

