“In merito alla presentazione della lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Ciip S.p.A., intendiamo condividere con i cittadini e con i rappresentanti istituzionali del territorio il percorso seguito e le scelte compiute. Anche in questa occasione si è lavorato, come di consueto, con spirito di collaborazione e con l’obiettivo primario di garantire una rappresentanza equilibrata e competente, che tenesse conto delle esigenze e delle specificità di tutti i territori coinvolti, dal Piceno al Fermano. È stata individuata in Marco Perosa la figura più idonea a ricoprire il ruolo di Presidente del nuovo Cda, riconoscendone le capacità, l’esperienza e il profilo di garanzia per un’azienda strategica come Ciip. La lista presentata rappresenta un punto di sintesi tra continuità e rinnovamento: accanto alla confermata Maddalena Ciancaleoni, apprezzata per l’impegno e la professionalità dimostrati nel ruolo di Presidente nel corso del precedente mandato, fanno il loro ingresso Gabriele Romanelli e Sara Ciriaci, due nuove figure che contribuiranno con entusiasmo e competenze al lavoro del Consiglio di Amministrazione. Con altrettanta chiarezza e condivisione, è stata espressa la volontà unanime di confermare la figura del Direttore Generale, Gianni Celani, nonché l’intero assetto dirigenziale della Ciip, riconoscendo il valore e la solidità di un’organizzazione che ha saputo operare con efficacia in un contesto complesso come quello dei servizi idrici integrati. L’obiettivo rimane quello di garantire una gestione corretta, stabile e competente, rappresentativa dei 59 comuni del Piceno e del Fermano e di tutti i cittadini che ogni giorno si affidano a un servizio essenziale come quello gestito dalla Ciip”.

Così in una nota congiunta i sindaci di San Benedetto, Ascoli e Fermo ovvero Antonio Spazzafumo, Marco Fioravanti e Paolo Calcinaro.

