Tutte le iniziative in cartellone per sabato 21 giugno. Leggi gli eventi che si svolgeranno, i cittadini e i turisti sono invitati a partecipare

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per la Notte Bianca di Borgo Solestà a Porta Cappuccina.

Di seguito il programma completo.

Sabato 21 giugno 2025

Borgo Solestà

La notte bianca

Ore 20.30 – Sfilata per le vie del Quartiere del gruppo figuranti, musici e sbandieratori del Sestiere di Porta Solestà

Piazza Pierluigi Da Palestrina

Ore 21.30 – Esibizione della corale “Circolo Porta Solestà” con i maestri Anna Piccioni e Nazzareno Allevi

Ore 21.50 – Esibizione rappresentanza della categoria bambini “Note in radio” con Nicoletta Merlonghi, Aurora Giancaterino, Alice Catalucci

Ore 22.00 – “Zenigata” canta Lucio Battisti: un viaggio tra le emozioni della più bella musica italiana di sempre

Ore 23.45 – Anastasia Manfroni: vincitrice categoria ragazzi “Note in radio” 2022

Ore 23.50 – L’ospite d’onore della notte: Marco Ferradini con la partecipazione di Marta Ferradini

Via Giuseppe Verdi (angolo Via Bengasi)

Cuore D’Italia Band: La musica per ballare tutta la notte

Via Giotto

Karaoke e musica dal vivo con Mauro Castelli

Via Giuseppe Verdi

Dalle ore 21.30 alle ore 00.30:

– Esibizione ASD Ginnastica Ascoli

– Esibizione live del gruppo musicale “ZenZero”

– Esibizione Scuola di Ballo “Palma d’Oro”

– Esibizione Scuola di Ballo “Universo”

– Esibizione Scuola di Danza “Arabesque” di Valentina De Amicis

– Esibizione ASD Karis Danza: show di pole dance di Grazia Castelli

– Esibizione Scuola di Ballo “La via della danza”

– Esibizione Scuola “Life for dance”

– Esibizione di danze folk e popolari degli allievi delle scuole del maestro Francesco Morelli dell’associazione di promozione sociale “Piceno Mood”

– Concorso “Miss Grand Prix”: selezione regionale Marche

– Esibizione Scuola di Ballo “Clave Boricua Academy” con lo show Por Mis Venas Corre Salsa

– Esibizione “Ragazzi di Strada” musica anni 60-70-80

Sabato 21 giugno

Ore 20.00

Parco Shanghai

The end of the beginning – Notte bianca Porta Cappuccina



Alle ore 20.00 Ares

Special music event Piero Pirupa e Mattioli

Area attrezzata con food truck e cocktail bar.

Partecipazione di Legambiente e Plastic Free in un punto informativo con animazione e giochi.

Partecipazione dell’UTEAP Università della terza età e tempo libero di Ascoli Piceno.

Partecipazione del Circolo Ricreativo e Culturale di Porta Solestà.

Partecipazione dell’AVIS comunale di Ascoli Piceno con punto informativo e truccabimbi.

