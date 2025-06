ASCOLI PICENO – Si è avviata a pieno regime la stagione dei concerti per i Distretto 13 che dopo la doppia data di sabato scorso, a distanza di una settimana tornano sul palco, in occasione della sesta edizione del Memorial “Fiorino per sempre”.

L’evento, organizzato per tenere viva la memoria di Riccardo Piconi (“Fiorino” per gli amici) venuto a mancare tragicamente all’età di venti anni, si svolgerà a Mozzano di Ascoli Piceno nei giorni di sabato 21 e domenica 22 giugno.

Il Memorial prevede un torneo di “Calcio a 5” con ben sedici squadre partecipanti e l’allestimento di un’area per l’intrattenimento con truck food e beverage per tutti i gusti.

Nella serata di sabato 21 giugno, l’intrattenimento prevede, a partire dalle 21.30, il concerto della rock band Distretto 13: una ventata di energia pura in formato musicale, due ore e mezzo di musica suonata e cantata esclusivamente dal vivo, con i più grandi successi pop/rock italiani ed internazionali arrangiati e proposti con l’inconfondibile sound della band ascolana.

“La scaletta per l’estate 2025 è veramente esplosiva” raccontano Gloria e Manila, le cantanti del gruppo “Proponiamo dei brani estremamente accattivanti nella nostra versione – più che mai carica di energia – che non lascia assolutamente spazio alla noia. Due ore e mezzo di “fun & roll”, con musica praticamente non-stop.”

La giornata di domenica 22 giugno proseguirà con le fasi finali del torneo e – a partire dalle ore 20.00 – sarà impreziosita dall’esibizione dei Lavanda Pop una “party band” che proporrà tantissima musica italiana da ballare e cantare, con qualche “perla” estratta dal repertorio internazionale.

L’appuntamento è fissato quindi per il weekend in arrivo a Mozzano presso il Campo Parrocchiale per tenere sempre vivo il ricordo di Riccardo, in un contesto di allegria ed amicizia, tra sport, musica e buon cibo.

