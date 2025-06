Durante l’assemblea, il presidente ha voluto esprimere gratitudine ai soci per la fiducia rinnovata e ai membri del consiglio per la disponibilità all’impegno: «Ringrazio i soci per la fiducia e tutti i consiglieri che hanno accettato con entusiasmo l’incarico»

ASCOLI PICENO – L’assemblea della sezione Ucid di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, riunita venerdì 13 giugno 2025, ha confermato alla guida per il triennio 2025-2028 Alberto De Angelis, che continuerà a ricoprire il ruolo di presidente. In occasione del rinnovo delle cariche sociali, è stato definito anche il nuovo Consiglio Direttivo, chiamato a portare avanti l’attività dell’associazione sul territorio.

A fianco del presidente De Angelis, il nuovo consiglio sarà composto da Vincenzo Bernardini (vicepresidente), Patrizio Fazzini (tesoriere), Federica Forlini (segretaria), e dai consiglieri Alessandra Alesi, Vittorio Ricci, Guido Rosati, Antonio Avolio e Gabriele Bani. Nominati anche i componenti del Collegio dei Revisori (Luigi Troli, Cristina Mattioli, Stefano Ascolani) e del Collegio dei Probiviri (Giancarlo Vesperini, Maria Rita Bartolomei, Marco Corradi).

Durante l’assemblea, il presidente ha voluto esprimere gratitudine ai soci per la fiducia rinnovata e ai membri del consiglio per la disponibilità all’impegno: «Ringrazio i soci per la fiducia e tutti i consiglieri che hanno accettato con entusiasmo l’incarico».

Tra le priorità della sezione per il nuovo triennio, De Angelis ha ricordato il progetto “Piceno Cuore”, dedicato alla cardioprotezione delle piazze parrocchiali delle due diocesi. «Stiamo lavorando per installare un defibrillatore in una piazza di Ascoli Piceno, in collaborazione con il Centro di Formazione regionale delle Misericordie delle Marche», ha spiegato il presidente.

Non mancheranno iniziative celebrative, in particolare un convegno dedicato al 25° anniversario della fondazione della sezione, avvenuta nel maggio del 2000. «Ci stiamo preparando per un momento di riflessione e confronto sul percorso compiuto in questi venticinque anni», ha annunciato De Angelis.

Fondata su impulso di imprenditori e dirigenti cattolici locali come Francesco Merloni e Amos Ciabattoni, con il sostegno del Cavaliere del lavoro Pietro Santarelli, la sezione UCID di Ascoli e San Benedetto è diventata nel tempo un punto di riferimento per la diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa applicata all’economia e all’impresa.

L’associazione, apolitica e senza fini di lucro, è presente in tutta Italia e si propone di formare imprenditori cristiani, promuovendo un’etica che metta la persona al centro dei processi produttivi. Anche la sezione picena, sin dalla sua fondazione, ha favorito momenti di formazione e collaborazione tra mondo ecclesiale e tessuto imprenditoriale locale.

