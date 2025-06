COMUNANZA – Con un ventaglio importante di risorse a disposizione, in queste settimane le imprese del Piceno sono chiamate a investire su progettualità innovative per non rinunciare a delle notevoli opportunità di sostegno agli investimenti.

Come evidenziato dalla CNA di Ascoli Piceno nel corso dell’incontro pubblico che lo scorso venerdì 13 giugno ha visto protagonista a Comunanza un’ampia platea di imprenditori del territorio e i massimi rappresentanti del credito, del mondo delle imprese e degli enti locali, è necessario sfruttare al meglio le agevolazioni promosse a tutti i livelli per dare nuova linfa al tessuto imprenditoriale del Piceno.

L’esempio concreto, in questo caso, arriva da due bandi pubblicati dalla Regione Marche, il primo dei quali è dedicato alla riqualificazione e valorizzazione delle imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Con una dotazione finanziaria di un milione di euro, il bando regionale intende rivitalizzare il tessuto economico-produttivo dei borghi e dei comuni con meno di 5.000 abitanti per assicurare al vivibilità e l’attrattività, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese attive nel commercio al dettaglio e nella somministrazione di alimenti e bevande in sede piccola.

È previsto un contributo del 50% a fondo perduto in regime de minimis fino a 50.000 euro, che potrà essere richiesto per spese promozionali, di marketing, informazione, progettazione, ristrutturazione e manutenzione, effettuate a partire dall’1 gennaio 2024 o da sostenere entro 18 mesi dal decreto di assegnazione. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13 dell’8 settembre 2025.

Due giorni dopo, il 10 settembre, aprirà ufficialmente la seconda finestra relativa al bando creazione di impresa 2024-2025, una misura che negli anni passati ha garantito ottimi risultati attraverso lo stanziamento di risorse importanti per l’avvio di attività imprenditoriali, di liberi professionisti e studi professionali in grado di creare occupazione

A beneficiare della dotazione finanziaria di 7 milioni di euro da suddividere nelle due annualità 2024 e 2025 saranno i disoccupati iscritti al Centro per l’impiego da almeno 6 mesi, residenti nel territorio regionale e di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che in questo modo potranno contare su un contributo in conto capitale pari a 20.000 euro, da utilizzare per la realizzazione di progetti in chiave innovativa.

Tra i criteri di selezione è previsto un punteggio premiale per le imprese create da soggetti con specifiche fragilità e per quelle che si localizzeranno nei borghi storici delle Marche. Saranno finanziate le nuove imprese, o i nuovi studi professionali, costituti successivamente alla data di pubblicazione dell’avviso e dopo la presentazione della domanda di contributo. A questo proposito, ci sarà tempo fino al 31 ottobre 2025 per richiedere il contributo.

Gli uffici di Ascoli e San Benedetto della CNA di Ascoli Piceno e del confidi Uni.Co. sono a disposizione per fornire ulteriori informazioni, assistenza e consulenza nella compilazione e presentazione delle domande relative a due importante opportunità di rilancio del tessuto imprenditoriale locale.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.