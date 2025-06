ASCOLI PICENO – In una veste grafica del tutto rinnovata, il Magnifico Messere e l’ASD Giostra della Quintana Di Ascoli Piceno, presentano il Fantaquintana 2025.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, all’esordio, anche quest’anno i quintanari più appassionati avranno la possibilità di allestire la migliore delle formazioni scegliendo tra le diverse competizioni fra Sestieri, “acquistando” i protagonisti più amati o quelli più accreditati alla vittoria, in un mix di passioni e statistiche.

Si arricchisce il paniere delle sfide per attribuire il trofeo, con un’ulteriore sfida fra i Sestieri, il Torneo di calcio a 8, gara entrata, ormai, a pieno titolo tra le competizioni più ambite dell’estate quintanara.

Il Palio sbandieratori e musici, le giostre di Luglio e di Agosto e la sfida degli arcieri saranno invece le “classiche” della Quintana, con i valori di acquisto aggiornati (saranno sempre 600 i mori a disposizione per completare i sette “acquisti”) in base ai risultati del 2024.

Già segnalate manifestazioni di interesse a partecipare da residenti fuori regione, in particolare da quelle città che, come Ascoli, vivono una fervente tradizione di giochi e rievocazioni storiche, in un’attesa che contribuirà a rendere ancor più magica la classica atmosfera dell’estate ascolana.

Il gioco è stato ideato da Mauro Mantile e prodotto dalla ZAle Marketing (www.zalemarketing.it), impresa guidata da giovani programmatori.

Il Fantaquintana 2025 esordisce oggi, Mercoledì 25 Giugno, per chiudere la fase di “fantamercato” il pomeriggio di Sabato 5 Luglio, alle ore 20 circa, un’ora prima dell’inizio del Palio Sabandieratori e Musici, ultimo appuntamento fissato con giostra “della tradizione” di Domenica 3 Agosto.

“Massimizzando l’esperienza dello scorso anno e con la certezza di diffondere sull’intero territorio lo spirito Quintanaro di Ascoli Piceno, speriamo di crescere insieme nei numeri e nella qualità di questo prodotto nel quale abbiamo messo tutte le nostre risorse e passione. La Quintana ci ha stregato ed il risultato è stato il Fantaquintana 2025 un prodotto top che attirerà l’attenzione di tantissimi giocatori di tutte le età”. Questa l’appassionata dichiarazione rilasciata da Zaccaria Zaninnelli e Alessandro Ursini, soci della ZAle Marketing, a riprova di come la Quintana di Ascoli Piceno rappresenti più di altro lo spirito e il sentimento ascolano nel mondo.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.