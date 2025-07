ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia molto atteso.

Grande entusiasmo per la Quintana di sabato 12 luglio in onore della Madonna della Pace: a dieci giorni dall’evento, si registra già il tutto esaurito. Un segnale forte dell’amore e della passione che lega la città alla rievocazione storica, con tanti biglietti acquistati anche online, da fuori città e dall’estero. Tantissimi, inoltre, i ticket già venduti anche per la Giostra del 3 agosto in onore del Patrono Sant’Emidio: sarà l’edizione numero 100, che si preannuncia già come appuntamento imperdibile. La rapida vendita di tutti i posti disponibili al Campo Squarcia per la Giostra del 12 luglio testimonia l’attesa crescente per uno degli eventi più spettacolari e suggestivi del panorama storico italiano.

“Siamo contenti di questo risultato – ha dichiarato il Magnifico Messere Marco Fioravanti – Il ‘tutto esaurito’ con così largo anticipo è la dimostrazione tangibile del profondo legame che la Quintana ha con la nostra comunità e del suo crescente appeal anche a livello nazionale. Ringraziamo tutti coloro che, con il loro entusiasmo, contribuiscono a rendere viva e speciale questa tradizione”. “Non è la prima volta che si registra il tutto esaurito, ma ogni anno accade prima rispetto all’edizione precedente” ha aggiunto il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. “Questo dimostra quanto la rievocazione stia crescendo”.

Anche per chi non è riuscito ad aggiudicarsi un posto al Campo dei Giochi, la Quintana offrirà comunque numerose opportunità di vedere la Giostra, attraverso la diretta prodotta dal Comune che verrà anche trasmessa sugli schermi installati presso i giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele e in Piazza Arringo-

