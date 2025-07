L’inaugurazione è stata anche l’occasione per premiare gli atleti lamensi che l’anno scorso si sono distinti per i risultati ottenuti

CASTEL DI LAMA – Il 5 luglio è stata inaugurata la pista di pattinaggio di Castel di Lama. Un vero e proprio impianto polisportivo riqualificato nella sua funzione fondamentale (gli sport su rotelle) e rinnovato nella sua offerta con il campo da beach volley permanente, la vasca dello skate, la pista della BMX freestyle che potranno essere un riferimento a livello provinciale per la pratica di queste particolari discipline.

“Una serata emozionante e anche un po’ commovente – ha dichiarato il sindaco Mauro Bochicchio – Il percorso che ci ha portato fin qui è iniziato a fine 2018, quando siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 500.000 euro. Da oggi dovremo fare in modo che questo impianto torni un luogo dove praticare sport e diventi punto di aggregazione non solo per Castel di Lama. L’avvio è stato davvero molto promettente ma per vincere la sfida sarà fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini, che sono certo saranno custodi di questo bene comune”.

All’inaugurazione presenti diverse autorità. Dal presidente del CONI regionale Fabio Luna, che ha ringraziato il Sindaco per la scelta di investire in un impianto simile, agli onorevoli in rappresentanza di gran parte dell’arco parlamentare, che hanno avuto solo parole di elogio per l’azione amministrativa;

“Quando si inaugura un’opera così importante per tutto il territorio – ha commentato l’onorevole Augusto Curti – non solo per Castel di Lama, penso che sia favoloso e faccio tanti complimenti all’Amministrazione”.

“Sono da poco cittadina di Castel di Lama e voglio ringraziare l’attuale e la passata amministrazione Bochicchio per questo regalo alla comunità. Strutture del genere sono aggregatori sociali fondamentali, soprattutto qui a Piattoni, una zona così colpita dal sisma” aggiunge l’onorevole Rachele Silvestri. “Avete un centro meraviglioso – continuano all’unisono gli onorevoli Giorgio Fede e Roberto Cataldi – che mette al centro lo sport e i ragazzi, questa è la cifra di un’Amministrazione 5 Stelle”.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per premiare gli atleti lamensi che l’anno scorso si sono distinti per i risultati ottenuti.

Di seguito la lista dei premiati: Agata De Angelis, Ginevra Caioni, Giorgia Giacomini, Giulia Cittadini, Giorgia Antonelli, Ayah Nowair, Giulia Capriotti, Andrea Tazza, Nico Alesi (Atletica Team Piceno).

Per le bocce Alfredo Bachetti e Emiliano Cinaglia; Giuseppe Comini in rappresentanza della squadra di boccette promossa in serie A (La Sportiva); Filippo Cocci e Danilo Damiani (cicli Cocci Villa Sant’antonio); Marco Fioravanti (Lupi marchigiani braccio di ferro); Maria Vagnoni, Sofia Faini, Michela Strambi, Anthony Mozzoni (scuola di danza Akkademia delle Fate); Loris Oddi (freccette); Cloe Caioni (ginnastica); Vallorani Maria Gabriella Domenica, GiovanniRossi, Luciano Sempronio, Marco Mattoni, Giordano Cori (ASD giochi tradizionali); Benedetta Ricci e Etienne Norlatti (Roller Green ASD); Aurora Sclocchini, Beatrice Brunetti, Alessia Pelliccioni, Elisabetta Antonelli, Serena Pelliccioni, Chiara Grelli, Francesca Traini, Lidia Russo, Arianna Antonelli, Maria Vittoria Antonini, Diletta Cicconi, Mia Crocetti, Asia Corradetti, Giorgia Camaioni, Luna Paliotti, Nicole Stipa, Francesca Marozzi (Lama Skating); Damiano Luciani (circolo tennis CDL); Le società di calcio “Amatori Santa Maria” e “Asd Castel di Lama Calcio” e la società di pallavolo “IncontraVolley ASD”

