ASCOLI PICENO – Grande momento per l’Asa Ascoli in questa prima parte della stagione coronata da una importante serie di risultati che coronano il lavoro della società da sempre protagonista nel panorama nazionale dell’atletica leggera. Negli ultimi fine settimana si sono svolti diversi campionati italiani dove gli atleti si sono messi in evidenza con risultati di rilievo e medaglie importanti.

Grosseto 4, 5 e 6 luglio i Campionati Italiani Juniores e Promesse

Nel fine settimana si sono svolti i Campionati Italiani Juniores e Promesse, dove son state ben tre le medaglie conquistate. È mancato l’oro, ma le tre medaglie di bronzo hanno un gran peso specifico:

Andando per ordine la prima l’ha conquistata Laura Giannelli nell’alto promesse donne che con un salto ad 1,76m stabilisce il suo primato stagionale; poi manca per un soffio in tutte e tre le prove della misura successiva che l’avrebbe mantenuta in corsa per l’oro. E non sarebbe stata cosa impossibile.

Nel martello Juniores donne Aurora Giardinieri infila un ultimo lancio a 51,72, a pochi centimetri dal suo personal best, che le permette di aggiungere una medaglia di bronzo al suo già ricco medagliere ponendosi ancora una volta all’attenzione della ribalta nazionale anche per il fatto che è la più giovane nel lotto delle migliori della categoria.

Solo un paio di ore dopo ecco Marco Nardocci. E’ suo il turno di infilarsi la medaglia del terzo classificato al collo. Nel getto del peso Juniores uomini. Non era assolutamente scontata. Si è presentato in pedana con la quarta misura ne è uscito con la terza donatagli da un 16,15 che rappresenta una delle sue migliori misure. Ma siamo conviti che il ragazzo deve ancora esprimere il meglio del suo potenziale.

Vanno segnalati ancora due risultati che, anche se non coronati da medaglia, rappresentano prestazioni di rilievo. La prima è quella di Mattia de Angelis nel triplo juniores Uomini. Mattia con una serie incredibile con ben 4 salti uguali o superiori al proprio personale ed un secondo salto a 15,66m rimane ai piedi del podio. Soddisfazione per il primato che rappresenta anche il minimo di partecipazione ai prossimi campionati europei di categoria; rammarico pe la medaglia sfuggita di pochi centimetri. L’altra prestazione di rilievo è quella di Pietro Colonnella nel giavellotto Juniores uomini. Anche lui ai piedi del podio con un lancio di 63,46. Non lontano dal suo personale ma misura che lo ricolloca fra i migliori specialisti della categoria dopo un periodo dove ha faticato a ritrovare la migliore condizione

Rieti, 28 e 29 giugno, Campionati Italiani allievi

Nel week end del 28 e 29 giugno si sono svolti i Campionati Italiani allievi, Rieti. Anche questa manifestazione ha riservato importanti risultati all’ASA Ascoli. Primo fra tutti quello della staffetta 4×100 donne. Il quartetto composto da Eva Linxi Wang, Flavia Sciamanna, Angie Anemone ed Eliana Rella, ha letteralmente polverizzato il precedente record regionale allieve che resisteva dal 2005. Hanno corso in 47.70 migliorando di oltre un secondo la loro precedente miglior prestazione e conquistando un importantissimo quarto posto.

Da segnalare, nella stessa manifestazione i risultati di Giulia Ferri nella 5km di marcia che migliora di circa 20 secondi il suo primato stagionale giungendo al traguardo dodicesima, e Simone Capecci nel giavellotto uomini, che rimane abbondantemente sotto quelle che sono le sue possibilità lanciando a 41.99m.

21 e 22 giugno, Molfetta (BA), Campionati Italiani Fisdir

Nel fine settimana dedicato agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale Davide Benigni ha confermato uno stato di forma importante. Si è messo al collo ben tre medaglie due di bronzo, rispettivamente quella dei 100 correndo in 11.77 in batteria e 11.84 in finale e quella dei 200m, 24.25 in batteria e 24.26 in finale pur essendo un atleta juniores ha gareggiato assieme agli assoluti; infine ha coronato con l’oro nella staffetta 4×100 la sua partecipazione ai campionati regalandosi il nuovo record italiano insieme ai suoi compagni Raffaele di Maggio, Mario Bertolaso e Ndiaga Dieng. Davide che si allena all’ASA Ascoli, gareggia nel paralimpico con l’Anthropos di Civitanova e rappresenta importante esempio dell’impegno dell’ASA Ascoli come riferimento inclusivo della città.

Infine, al termine delle fasi regionali dei campionati di società la squadra allieve conquista la qualificazione diretta alla finale B dei campionati. Un traguardo che la società non aveva mai raggiunto e lo ha fatto ora grazie ad uno stupendo gruppo di ragazze. La finale è prevista per fine settembre verosimilmente nel raggruppamento di Taranto.



Ma non è solo la squadra allieve a brillare lo fanno anche quelle allievi , quella assoluta uomini quarta nella fase regionale e quella assoluta donne, 6° nella fase regionale, penalizzate oltremodo, purtroppo da un errore nella staffetta veloce ha precluso la terza piazza regionale, quella che sarebbe stata ampiamente alla portata delle ragazze.

