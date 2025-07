Si tratta di una splendida occasione per trascorrere una serata estiva in serenità ed allegria, tra beneficenza, sport, cibo, animazione, shopping e l’irresistibile musica rock

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Si chiama “Stella sotto le Stelle” la prima edizione di un evento che potremmo classificare tra le “notti bianche” in programma in questa stagione e sarà la ridente località di Stella di Monsampolo del Tronto ad ospitarla.

Giovedì 10 luglio, dalle ore 20 alle ore 24, sarà possibile passeggiare lungo le vie di Stella di Monsampolo (via Colombo, via Salaria, via Galilei e Piazza Falcone e Borsellino) dedicandosi allo shopping in uno degli esercizi commerciali affiliati ACAMS che, per l’occasione, applicheranno sconti eccezionali, oppure accompagnare i più piccoli ai laboratori, alle animazioni o ai giochi appositamente programmati.

Non mancheranno le esibizioni artistico-sportive ma il fulcro della serata sarà la raccolta di fondi (in realtà già attiva da qualche giorno) da destinare al reparto oncologico dell’Ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto del Tronto.

Il gran finale della serata, a partire dalle ore 22.30 prevede il concerto della band “DISTRETTO 13” in piazza Falcone e Borsellino con annessa cerimonia di consegna dei fondi raccolti ed estrazione a premi.

Si tratta di una splendida occasione per trascorrere una serata estiva in serenità ed allegria, tra beneficenza, sport, cibo, animazione,

shopping e l’irresistibile musica dei DISTRETTO 13.

Lo sforzo organizzativo è stato davvero notevole ma la sinergia tra gli esercenti ACAMS e l’amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto darà sicuramente i propri frutti con un evento destinato a ripersi ed ampliarsi nel tempo.

Maggiori dettagli sui profili social ACAMS Stella.

