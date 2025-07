AMANDOLA – Per il dodicesimo appuntamento del Festival domenica 13 luglio arriveremo al Rifugio Città di Amandola in località Campolungo ad Amandola per un’escursione inclusiva ad anello per poi assistere nel pomeriggio allo spettacolo di Moni Ovadia “Rotte Mediterrannee” con racconti, musiche e canzoni. Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera-Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario al sisma 2016, Guido Castelli: “Cultura, natura, tradizioni e condivisione. La formula adottata per il Festival dell’Appennino si sta rivelando sempre più attrattiva e coinvolgente, sia nei confronti dei turisti che dei comuni del cratere interessati ad aderire all’iniziativa. La manifestazione, resa possibile grazie all’impegno dei quattro Bim coinvolti, è un vero e proprio strumento di riparazione economica e sociale per le nostre comunità ferite dal sisma, che porta i visitatori a conoscere luoghi bellissimi e presenta in cartellone artisti di assoluto valore, come Moni Ovadia. Il Festival è ormai diventato un punto di riferimento per la stagione estiva nei nostri territori e continueremo a sostenerlo con convinzione ed entusiasmo”.

Il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani : “Il Festival arriva per la prima volta nel comune di Amandola con un evento inclusivo, accessibile e accogliente per tutti. Un’occasione imperdibile per vivere insieme un momento di condivisione nella suggestiva cornice del Monte Amandola. Attraverso il Festival vogliamo far conoscere a una platea di visitatori sempre più ampia i bellissimi territori delle Marche ricchi di storia, arte e tradizioni, spesso poco noti.”

Il Sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli: “ È con grande piacere e un profondo senso di gratitudine ed orgoglio che ospitiamo quest’anno, per la prima volta, l’importante Festival dell’Appennino. Questo evento rappresenta per noi un’opportunità straordinaria per valorizzare e premiare l’intero territorio dell’Appennino, con una particolare attenzione ai nostri Monti Sibillini. Questa terra, ricca di fascino, magia e leggende tramandate da secoli, incarna un patrimonio di natura, cultura e musica che si sposa perfettamente con i fondamentali ed a noi sempre cari temi della sostenibilità. Siamo lieti di condividere il Nostro Paesaggio e la sua intrinseca bellezza con tutti i partecipanti”.

Il ritrovo per l’escursione inclusiva è alle ore 9.45 con partenza alle ore 10. L’escursione è un anello ha una difficoltà E, è lunga 3,2 km, con un dislivello i 102 mt e un tempo di percorrenza di circa 2 ore e mezza. Per i diversamente abili è possibile prenotarsi e avere informazioni al numero+39 370 156 7741, ricordiamo che anche possibile prenotare la jolette. Al rientro dall’escursione sarà possibile pranzare preso la struttura del Rifugio con menù convenzionato a 16 euro: polenta rustica al sugo con carne in umido, variante vegana: polenta rustica con funghi e tartufo dell’appennino, contorno pomodoro a fette, acqua, vino e caffè.

Alle ore 16 sarà possibile assistere allo spettacolo “Rotte Mediterrannee” con Moni Ovadia accompagnato da Giovanni Seneca, Anissa Gouizi, Gabriele Pesaresi, Francesco Savoretti. Rotte mediterranee è un recital basato sull’intreccio di racconti e canzoni popolari dell’area mediterranea e composizioni originali di Giovanni Seneca. Il Mare torna a essere un ponte tra le sue sponde, a collegare mondi un tempo strettamente legati e che continuano a mantenersi in contatto, grazie a quanti credono alla cultura come strumento di comunicazione per il dialogo tra i popoli.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form della data nel sito https://www.festivaldellappennino.it

Raccomandazioni:

obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

portare un telo o plaid per assistere allo spettacolo

