ASCOLI PICENO – Lunedì 14 luglio quinto appuntamento con le iniziative del progetto “Salute in cammino per la cultura” curato da Unione Sportiva Acli Marche.

Alle 21, da Piazza Matteotti (nei pressi della statua di Cecco d’Ascoli) davanti alla cattedrale), prenderà il via un percorso culturale cittadino dedicato alle chiese della città che saranno visitate internamente.

La manifestazione rientra nel progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps realizzato grazie al sostegno del Comune di Ascoli Piceno.

Il percorso è adatto a persone di ogni età e dura circa 2 ore e mezza.

Dopo le prime serate, che sono state dedicate ai personaggi della città, alle piazze, a porte, portali, portoni e alle torri, anche questa volta si cambia tema parlando delle chiese cittadine ma anche delle tante opere d’arte che sono presenti al loro interno.

Per partecipare occorre prenotare attraverso un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome, entro il 13 luglio. E’ previsto un tetto massimo di 100 persone.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura” si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.