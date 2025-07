Non semplici concerti, ma incontri a cuore aperto tra artisti e pubblico, in cui alla musica si intrecceranno racconti, aneddoti, curiosità e momenti di riflessione

ASCOLI PICENO – Tre giornate tra musica, parole e natura. Un’esperienza unica, immersiva ed irripetibile.

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio prenderà il via IncantoMarche, il nuovo progetto artistico della rete RisorgiMarche, con un inedito format che vedrà protagonista Neri Marcorè insieme a tre grandi nomi della canzone italiana: Luca Barbarossa, Niccolò Fabi, Tosca.

Non semplici concerti, ma incontri a cuore aperto tra artisti e pubblico, in cui alla musica si intrecceranno racconti, aneddoti, curiosità e momenti di riflessione. Un format intimo e sorprendente, pensato per restituire alla musica la sua dimensione più autentica e naturale, lontana da palchi e riflettori, immersa nel paesaggio della nostra regione.

“Saranno conversazioni in libertà – racconta Neri Marcorè – in una dimensione amichevole e rilassata, nella splendida scenografia del paesaggio marchigiano. Un modo per conoscere davvero gli artisti, oltre le canzoni.”

Ogni giornata si aprirà con le “Marche Immaginifiche” di Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli, con incursioni sonore e narrative che trasformeranno storie e tradizioni popolari in danze collettive, accompagnando il pubblico verso l’atmosfera dell’incontro.

Questo il programma completo di questo fine settimana:

Venerdì 11 luglio – Castel San Pietro, San Severino Marche (MC): Neri Marcorè incontra Luca Barbarossa

Sabato 12 luglio – La Roccaccia San Lorenzo, San Severino/Treia (MC): Neri Marcorè incontra Niccolò Fabi

Domenica 13 luglio – Monte Moscosi, Apiro/Poggio San Vicino (MC): Neri Marcorè incontra Tosca

Con IncantoMarche, quindi, RisorgiMarche si rinnova diventando una rete di esperienze artistiche, sociali e culturali. Un luogo aperto, dove musica, natura e solidarietà si intrecciano per generare bellezza, vicinanza e comunità.

Biglietti disponibili: https://www.ciaotickets.com/it/incantomarche

Scopri tutte le tappe su www.incantomarche.it

