ASCOLI PICENO – Il club bianconero comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Manuel Nicoletti fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B.

Nato il 9 dicembre 1998 a Catanzaro, è cresciuto nel settore giovanile del Crotone, squadra con cui si è messo in evidenza bruciando in poco tempo tutte le tappe fino all’esordio, ancora quindicenne, in Serie B in Crotone-Modena. Un gettone di presenza che gli regalerà il primato di esordiente in B più giovane della storia del club pitagorico. Le prestazioni del giovane Nicoletti attirano l’attenzione dei selezionatori della Nazionale giovanile e farà parte dell’Italia Under 16 e 17 del CT Tedino e dell’ex Ascoli Scamacca e dell’Under 18 del CT Baronio.

La prima esperienza professionistica è in Serie C col Catanzaro, indosserà la maglia della sua città per tre stagioni totalizzando 79 presenze (compresi playoff e Coppa Italia), un gol e due assist. Seguono le esperienze in C con Monopoli e Foggia (2 gol e un assist), la parentesi in B col Crotone e ancora Serie C con Reggiana, Casertana e Picerno.

Col Picerno, club di provenienza, ha collezionato 14 presenze nel campionato 2024/25 e una nel primo turno playoff.

Il Club bianconero accoglie con un caloroso benvenuto Manuel, che ad Ascoli ritrova Mister Tomei, che ne ha apprezzato le qualità proprio nell’ultima esperienza in Basilicata.

Le prime parole di Nicoletti per la WEB TV:

