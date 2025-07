Natura, profumi e musica: alle 18,30 è previsto il concerto di violino a cura di Sonia Breval, in un contesto naturale che amplificherà la magia della musica dal vivo

MONTEGALLO – Ancora un nuovo percorso, ancora un nuovo viaggio esplorativo tra la vasta e variegata natura dei Monti della Laga questa volta nel versante Ascolano.

Polaris infatti domenica 27 luglio arriva a Montegallo per un pomeriggio speciale tra natura, profumi e musica, per rigenerare corpo e mente in uno dei luoghi più suggestivi dei Monti Sibillini.

Un appuntamento che avrà altresì una valenza sociale e solidale in quanto parte del ricavato sarà devoluto all’associazione De Rerum Natura Odv, che promuove la tutela della salute mentale ed eventi socio culturali.

“Note di lavanda”, non sarà solo una esperienza immersiva nella natura ma anche nei profumi visto che, prima della escursione, si vivrà un momento ricco di energia: una spiegazione dei processi di coltivazione e lavorazione della lavanda, a cura dell’azienda agricola Lavanda dei Sibillini (luogo di ritrovo alle ore 15,30).

Successivamente, si partirà per una piacevole escursione sensoriale guidati dalla luce dorata del tardo pomeriggio e dal profumo avvolgente della lavanda in fiore.

Natura, profumi e musica: alle 18,30 è previsto il concerto di violino a cura di Sonia Breval, in un contesto naturale che amplificherà la magia della musica dal vivo.

Il rientro è previsto alle ore 19:30 ad Astorara; possibilità di rimanere a cena a prezzo convenzionato presso il ristorante Lo Spuntino (351 333 0682).

Per informazioni e prenotazioni: Cristina 327 0126831; Domenico 320 1612550; Mauro 334 3334631.

