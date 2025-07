Accanto alla musica, non mancheranno i presìdi informativi di prevenzione. L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno sarà presente con i propri operatori per distribuire materiale sugli screening oncologici

ASCOLI PICENO – Unire la gioia della musica alla prevenzione sanitaria e alla sicurezza per la terza età. È

questo il cuore del progetto “BattiCuore d’Argento – Il Ballo è Vita”, l’evento itinerante ideato da Eventi Cultura Marche e sostenuto dal Bim Tronto.

Due le date annunciate: il 16 luglio nel Chiostro di San Francesco ad Ascoli Piceno e il 19

agosto in piazza Falcone e Borsellino a Stella di Monsampolo del Tronto. Sul palco, la

Christian DeRazza Band, formazione ufficiale di Vera TV e del noto conduttore di

“Portami a Ballare”, il programma di intrattenimento più seguito della regione tra gli over

65. Le serate saranno interamente riprese e trasmesse dall’emittente sul canale 11 nelle

Marche e 79 in Abruzzo.

«Abbiamo fortemente voluto sostenere questa iniziativa perché rispecchia i valori che il

Bim Tronto promuove da anni: prossimità, coesione e promozione del benessere –

sottolinea Luigi Contisciani, presidente del Bim –. È importante non solo offrire

intrattenimento ma anche occasioni concrete per riflettere su temi delicati come le truffe

agli anziani, la solitudine e la prevenzione sanitaria. “BattiCuore d’Argento” ha tutti gli

elementi per diventare un format stabile e itinerante, capace di generare valore sociale e

culturale». Contisciani aggiunge inoltre che «il Bim ha raccolto anche l’appello del Prefetto

a sensibilizzare sul tema delle truffe agli anziani, e un sentito ringraziamento va all’Arma

dei Carabinieri e al comandante Barone per la preziosa collaborazione».

«Con Vera TV siamo fieri di essere parte attiva di questo progetto – afferma Bachisio

Ledda, editore dell’emittente –. Dare voce alla terza età attraverso la musica e

l’informazione è un modo per rafforzare il nostro legame con il territorio. Registreremo

integralmente le serate per portarle nelle case di chi non potrà partecipare dal vivo,

confermando il nostro impegno verso una televisione di servizio e prossimità. Un grande

ringraziamento va al Bim Tronto, che ha creduto con convinzione in questa iniziativa e ne

ha reso possibile la realizzazione».

Accanto alla musica, non mancheranno i presìdi informativi di prevenzione. L’Azienda

Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno sarà presente con i propri operatori per distribuire

materiale sugli screening oncologici, il Codice europeo contro il cancro e il questionario

sugli stili di vita.

«Siamo felici di partecipare a un’iniziativa che mette al centro la salute della persona in

un contesto di festa e aggregazione – afferma Remo Appignanesi, direttore UOC

Governo Clinico e Gestione del Rischio dell’Ast di Ascoli Piceno –. In queste occasioni è

fondamentale portare la sanità tra la gente, creare un contatto diretto e immediato con i

cittadini, fornire informazioni utili e incoraggiare uno stile di vita sano. La prevenzione

può salvare tante vite, ma serve una comunicazione efficace per farlo capire. Proprio per

questo abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a partecipare e saremo presenti per

fornire materiali informativi, promuovere gli screening e ribadire l’importanza di non

trascurare mai la propria salute. Salute e promozione del benessere vanno di pari passo

con l’impegno a contrastare l’isolamento sociale delle persone anziane, sempre più diffuso

e pericoloso».

Fondamentale anche la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri, impegnata in una

campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle truffe, sempre più diffuse tra gli

over 65. Presso lo stand sarà possibile ricevere consigli pratici, materiale informativo e

confrontarsi direttamente con i militari su comportamenti da tenere per evitare raggiri e

situazioni di rischio.

«“BattiCuore d’Argento” è un’iniziativa che sposa cultura, salute e socialità – dichiara

Alessandro Bono, presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno –. Un’occasione

culturale e di intrattenimento, ma anche un modo concreto per stare vicino alle persone

più fragili, dando loro importanti consigli, strumenti di tutela e momenti di allegria. Il ballo

è vita, ma è anche comunità, vicinanza e attenzione verso chi ha più bisogno».

Soddisfazione anche dal sindaco di Monsampolo Massimo Narcisi, che evidenzia

l’importanza di «creare occasioni di incontro e divertimento per gli over 65, spesso

dimenticati. La nostra nuova piazza Falcone e Borsellino sarà il palcoscenico ideale per

questa serata di festa, inclusione e riflessione. Speriamo diventi un appuntamento fisso

per la nostra comunità».

“BattiCuore d’Argento – Il Ballo è Vita” si propone così come un nuovo modello di

intrattenimento con finalità sociali: un progetto dedicato a chi, dopo una vita di impegni,

merita oggi attenzione, coinvolgimento e rispetto. Un’iniziativa che unisce la forza della

musica alla responsabilità collettiva per una società più attenta e solidale.

