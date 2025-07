CASTIGNANO – Giovedì 17 luglio si è svolta a Castignano la presentazione della 34esima edizione di Templaria Festival presso l’incantevole location dell’orto di Santa Maria del Borgo.

La serata si è aperta alle ore 21 con la conferenza stampa. Alla presenza di autorità, rappresentanti di Enti e sponsor, stampa, e di un nutrito pubblico, il presidente della Pro Loco Eros Iacoponi, affiancato dalla direttrice artistica ed il coordinatore culturale del Festival, rispettivamente Isabella Pasqualini e il Prof. Andrea Fioravanti, ha presentato il tanto atteso tema di questa nuova edizione del Festival: “1225–2025: Pax et Bellum”.

Erano presenti per portare i loro saluti e il loro sostegno alla manifestazione i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e i sostenitori della manifestazione: Senatore Guido Castelli, Commissario alla Ricostruzione Sisma 2016; Sandro Donati, Presidente Cda Banca del Piceno; Francesco Tomassini, BIM Tronto.

Si è proseguito poi con uno spettacolo teatrale “Stupor Mundi” a cura della compagnia Teatro Storico d’Azione con Saverio Bari incentrato sulla figura di Federico II; ha chiuso la serata un dibattito per approfondire il contesto storico e culturale del tema di quest’anno con l’intervento della storica Lella Palumbi che ha esposto la figura di Federico II, uno dei personaggi più significativi della storia medioevale e del suo rapporto con il territorio Piceno. I diversi interventi hanno intrattenuto i numerosi spettatori presenti, attenti, incuriositi ed entusiasti.

“1225–2025: Pax et Bellum. L’ordito della storia tra dialogo e sangue” sarà quindi il filo conduttore della prossima edizione della rievocazione storica più importante del nostro territorio: un’indagine storica su un anno apparentemente quieto ma in realtà ricco di tensioni sotterranee e snodi cruciali. Nel 1225 si intrecciano infatti i destini di tre protagonisti che incarnano perfettamente la complessità del XIII secolo: i Templari, Federico II e Francesco d’Assisi: diplomazia, crociate, sapere laico, spiritualità e potere si intrecciano in un delicato equilibrio tra pace e guerra. 800 anni dopo le stesse dinamiche di pace e di guerra, di dialogo e di scontro continuano a segnare il nostro presente.

Templaria Festival non celebra quindi il Medioevo come una fiaba, ma come un sistema complesso e sfaccettato. Raccontarlo con onestà, rigore e umanità significa renderlo vicino, comprensibile e perfino utile. Ecco perché 1225, privo di guerre spettacolari o scoperte geografiche, può essere considerato una lente preziosa attraverso cui osservare la densità dell’esperienza umana medievale. In quell’anno – come in ogni anno della storia – si consolidano strutture, si intrecciano destini, si pongono le basi di cambiamenti silenziosi ma decisivi. Ma soprattutto si muovono sulla scena della storia personaggi di caratura infinitamente superiore al tempo presente, si inseguono soluzioni ai conflitti attraverso una ricerca del dialogo e del confronto.

Insomma, Templaria Festival, un evento diventato ormai un appuntamento fisso delle estati marchigiane, ancora una volta utilizza la lente della storia per riflettere e confrontarsi su temi di attualità; uno sguardo sul passato per aprire una riflessione attuale, in linea con la propria vocazione: fare storia per capire il presente.

Ma non solo di tema si è parlato.

Sono state anticipate alcune delle novità per questa 34esima edizione, confermando che questa manifestazione non smette di crescere e introdurre innovazioni di rilievo.

Per prima cosa, con Templaria Festival 2025 è in programma l’uscita del cd dell’intero album Templaria, di cui ricordiamo il brano Sigillum, colonna sonora originale presentato nell’edizione precedente.

Inoltre, la rosa degli artisti quest’anno si arricchirà di figure internazionali e nuovi gruppi professionisti che andranno a completare il nutrito gruppo di artisti, già rodato, di Templaria Festival; questo, insieme ad una scenografia, ogni anno rivisitata e cucita ad hoc sul borgo di Castignano, faranno sì che lo spettatore stesso diventi protagonista all’interno del circuito.

Si riconferma protagonista la birra bionda con etichetta Templaria, che attraverso una partnership con il birrificio il Mastio, verrà prodotta e distribuita, su tutto il circuito del festival nelle 5 serate.

Da ultimo, viste le numerose richieste degli affezionati e visto il riscontro positivo della precedente edizione, Templaria offrirà anche quest’anno la possibilità di partecipare a visite guidate dell’antico borgo, tra musei, Chiese e monumenti, prima dello spegnersi delle luci, ovviamente prenotandosi in anticipo.

Si avvicina quindi l’inizio di un nuovo Templaria festival, che come sempre, dal 17 al 21 agosto, per 5 sere promette di confermarsi uno degli eventi di punta della Regione Marche, non solo per partecipazione ma ormai innegabilmente anche per contenuti, anche culturali, per spettacoli, innovazioni, attrattive, e tanto fascino, che tornerà ad avvolgere il piccolo borgo di Castignano nelle sue ormai leggendarie “Notti da Medioevo”.

