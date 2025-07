ARQUATA DEL TRONTO – Ad Arquata del Tronto, nell’ambito dell’Ordinanza commissariale 109/2020 “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni

organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della

ricostruzione pubblica”,sono stati trasferiti 188.297,63 euro per i lavori previsti nei cimiteri

delle frazioni di Spelonga e Colle. Il costo totale degli interventi è di 400.000,00.

“Ridare dignità ai luoghi della memoria è un dovere morale oltre che istituzionale. Per noi

è fondamentale mantenere un impegno importante verso le comunità: ridare rispettabilità

a spazi che custodiscono affetti e storie collettive. La ricostruzione comprende anche

questi luoghi silenziosi che rappresentano la continuità tra le generazioni. Ringrazio il

presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e i tecnici e il sindaco

Michele Franchi per la costante ed efficace sinergia, essenziale per portare a termine il

nostro compito” ha dichiarato il Commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

Il sindaco Michele Franchi sottolinea che “Per Colle e Spelonga i lavori stanno terminando,

in quelli di Faete sono già terminati. Ci auguriamo che tutto venga terminato nel breve

termine, il tutto entro l’estate. A breve dovrebbero partire i lavori del cimitero di Pretare,

mentre si sta lavorando anche in quello di Capodacqua”.

