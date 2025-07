L’incontro si intitola “Insalata Geopolitica LIVE” – come la seguitissima newsletter della protagonista dell’evento, Benedetta Sabene, giovane analista e divulgatrice che ogni giorno racconta il mondo ai suoi follower con competenza, ironia e spirito critico

ASCOLI PICENO – Arriva ad Ascoli Piceno un appuntamento pensato per chi vuole guardare in faccia la complessità del mondo, senza filtri né slogan.

Venerdì 25 luglio alle 18 al P.A.C.S – Parco dell’Arte della Cultura e delle attività Sociali, Corso Mazzini 242 (ex Caserma Umberto I), Ascoli Piceno.

L’incontro si intitola “Insalata Geopolitica LIVE” – come la seguitissima newsletter della protagonista dell’evento, Benedetta Sabene, giovane analista e divulgatrice che ogni giorno racconta il mondo ai suoi follower con competenza, ironia e spirito critico.

Classe 1995, romana, Benedetta è dottoressa in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Appassionata di Est Europa, nel 2017 ha iniziato a seguire il conflitto del Donbass, che ha scelto come case study durante un tirocinio in un istituto di ricerca sulla politica internazionale. Con l’invasione russa dell’Ucraina, ha deciso di mettere i suoi studi a disposizione del pubblico, iniziando un’intensa attività di divulgazione sui social.

Oggi è molto seguita su Instagram con il profilo @nonmipiaci, dove racconta ogni giorno conflitti, crisi internazionali e retroscena geopolitici con un approccio documentato, indipendente e lontano dalle narrazioni semplificate.

“Ti racconto il mondo ogni giorno”, scrive nella sua bio – e mantiene la promessa con approfondimenti che aiutano a orientarsi in un presente sempre più caotico.

È stata redattrice di Servizio Pubblico, il web media diretto da Michele Santoro, occupandosi di esteri, politica e diritti. Ha pubblicato per Meltemi “Ucraina. Controstoria del conflitto. Oltre i miti occidentali”, un libro che smonta i luoghi comuni della propaganda occidentale sulla guerra, affrontando temi spesso ignorati dal mainstream: dai gruppi neonazisti ucraini al ruolo di Euromaidan, fino alle politiche di Kiev nelle regioni separatiste dell’Est.

Un evento per chi vuole capire davvero

A conversare con Benedetta Sabene sarà Giorgio Tabani di ithacaeditoriale.it. Insieme affronteranno i grandi scenari internazionali – dall’Ucraina al Medio Oriente, dall’Iran all’Europa – e rifletteranno sul ruolo dell’informazione, sulle distorsioni del dibattito pubblico e sulla necessità di coltivare un pensiero critico.

L’evento è organizzato da ithacaeditoriale.it, in collaborazione con la Libreria Prosperi e con il sostegno di FLC CGIL

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.