MONTEMONACO – Entro settembre inizieranno i lavori di riparazione, restauro conservativo e miglioramento

sismico della Chiesa di San Giorgio all’Isola, situata nell’omonima frazione nel comune di

Montemonaco, nei pressi del lago artificiale di Gerosa.

L’intervento, che vede nelle vesti di soggetto attuatore la Diocesi di San Benedetto del

Tronto – Ripatransone – Montalto, rientra nel secondo piano di ricostruzione degli edifici

di culto danneggiati dal sisma del 2016, come previsto dall’Ordinanza 105. Il progetto è

sostenuto da un contributo complessivo di 800.000 euro, di cui 179.111 euro sono già stati

liquidati dall’Ufficio Speciale Ricostruzione come primo acconto del 30% del contributo

concesso.

«Si tratta di un passo significativo nella tutela del patrimonio culturale e religioso del

territorio di Montemonaco, di cui siamo molto soddisfatti – spiega il commissario

straordinario Guido Castelli -. Questi luoghi magnifici dei Sibillini stanno soffrendo le

conseguenze negative del sisma, nostro dovere è di ridurre al minimo non solo i rischi per

gli edifici, ma anche lo scoramento e la fatica delle persone. Andiamo avanti consapevoli

che tanto è stato fatto e tanto c’è ancora da fare, grazie al lavoro costante che mettiamo

ogni giorno in campo con Usr, Diocesi e con la Regione guidata dal presidente Acquaroli».

La Chiesa di San Giorgio, di origine romanica, risale probabilmente al X-XI secolo e ha

attraversato numerose trasformazioni nel corso dei secoli. Tra queste, un ampliamento nel

Quattrocento, interventi decorativi nel Cinquecento e restauri nel Novecento. L’edificio

conserva affreschi bizantineggianti del XII secolo e pitture cinquecentesche di grande

valore, tra cui una rappresentazione di San Giorgio che uccide il drago.

Il progetto prevede il consolidamento strutturale dell’edificio, con interventi mirati alla

riduzione della vulnerabilità sismica, il recupero dei paramenti murari e il restauro

dell’apparato decorativo. Particolare attenzione sarà dedicata al riposizionamento dei

frammenti crollati del dossale d’altare e al recupero degli affreschi danneggiati. Sarà

inoltre ripristinata la vela campanaria e rinnovato l’impianto elettrico, in modo da

restituire alla comunità un luogo di culto sicuro, valorizzato e pienamente fruibile.

