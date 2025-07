SPINETOLI – Dal 28 luglio al 4 agosto a Pagliare si terrà la Festa di Maria Santissima Addolorata, con eventi tutte le sere in Piazza Kennedy. E il 3 agosto ci sarà Syria in concerto.

L’evento è organizzato dal Comitato Parrocchiale Festeggiamenti con un duplice obiettivo: la responsabilità di mantenere viva una consuetudine così importante, un’occasione di crescita per tutto il territorio promuovendone i prodotti tipici nonché le tradizioni culturali.

“La festa – commenta il presidente del comitato organizzatore, Giulio Ficcadenti – è senza dubbio una delle ricorrenze più significative del nostro paese, per la sua duplice versione, civile e religiosa, che di generazione in generazione viene tramandata e vissuta con sentita partecipazione”.

Tutti i giorni, dalle 19:30 si terrà la 24° edizione della Sagra dei Maccheroncini alla Pagliarana, con stand, tanti prodotti tipici, musica e ballo.

Tra gli eventi che si terranno ricordiamo “Saranno Famosi… on the road” (28 luglio, ore 21) con la partecipazione del Coro del Pagliaio d’Oro e la direzione artistica di Azzurra D’Angelo.

Martedì 29 luglio, alle ore 20:30, ci sarà il consueto staffettone notturno misto agonistico organizzato dall’Asd Gruppo Podistico Avis Spinetoli- Pagliare per il 16° Trofeo adulti e 12° Trofeo giovani “Festa di Maria SS. Addolorata”; mentre alle 21 si esibirà la cover band The Best of Liga.

La serata di mercoledì 30 luglio (ore 21) sarà animata da Edi Kala e Eduart Dema, quella del 31 luglio Level Up (musica dagli anni ‘90 fino ai nostri giorni), venerdì 1 agosto, alle ore 22, ci sarà la seconda edizione Mucca Pazza in Piazza (discoteca) e sabato 2 agosto il live music dj set Beach party by Jova Band. Domenica 3 agosto alle ore 21:30, Piazza Kennedy a Pagliare del Tronto si accenderà con la voce e l’energia di Syria, protagonista di un concerto a ingresso libero che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico con una carriera trentennale fatta di talento, sperimentazione e amore per la musica italiana. Lunedì 4 agosto sarà la volta di Dante Effetto Musica group che animerà la festa fino alla sua conclusione, a mezzanotte, quando ci sarà lo Spettacolo Piromusicale della Pirotecnica Santa Chiara.

“Questi giorni di festa – conclude il sindaco Alessandro Luciani – rappresentano per Il nostro paese una testimonianza di unità, di voglia di stare insieme, di rinnovato vigore e di speranza. Ringrazio il comitato, gli sponsor e ai cittadini che contribuiscono, di anno in anno, alla riuscita dei festeggiamenti”.

