Con l’Ordinanza dirigenziale 476 del 23 luglio 2025 l’Amministrazione comunale dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti regolanti la circolazione stradale:

Offerta dei ceri

Per il giorno 02 agosto 2025 dalle ore dalle ore 18:00 fino alle ore 21:00 e comunque fino al termine dell’evento:

interdizione alla viabilità veicolare, in base alle esigenze e in relazione all’effettivo transito del corteo, nelle strade e piazze interessate alla manifestazione ( Via del Trivio (Chiostro), Piazza del Popolo , Via C. del Duca , Corso Trento e Trieste , Via XX Settembre , Piazza Arringo ) e nelle strade in avvicinamento alla manifestazione con deviazione del traffico alle intersezioni precedenti;

sospensione delle corse del Trenino Turistico della ditta Giocamondo, del Trenino Elettrico dell’Agenzia Robles e della Start interferenti con la manifestazione;

divieto di sosta con rimozione coatta in Viale Lungo Castellano su nr. 6 stalli di sosta posti nelle immediate vicinanze di Largo S. Emidio con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento;

si autorizza l’ingresso in senso contrario di marcia ( da Via D. Alighieri verso Lungo Castellano Sisto V) ai nr. 6 van che trasporteranno i cavalli.

è obbligatoria la presenza di movieri al fine di garantire il transito in piena sicurezza.

Giostra della Quintana

Per il giorno 3 agosto 2025 dalle ore 15:30 e fino al completo passaggio in ingresso e in uscita del corteo



interdizione della viabilità veicolare in piazza V.Basso, via B.Cairoli, via del Trivio, piazza del Popolo, via C.del Duca c.so Trento e Trieste, via XX Settembre, piazza Arringo, c.so V.Emanuele, piazza Matteotti, viale A.de Gasperi, via delle Terme e Via G.Pascoli; interdizione della viabilità veicolare in via A.de Gasperi, via D.Alighieri, via C.A.Vecchi. Al passaggio del corteo è ripristinata la viabilità con obbligo di proseguire dritto in viale A.de Gasperi all’intersezione con via piazza Matteotti, con contestuale divieto di transito, eccetto i residenti della zona interdetta, in viale A.de Gasperi, per tutta la durata della giostra; interdizione della viabilità in Via L.Castellano Sisto V°. Tale interdizione non opera nei confronti dei residenti di Via Lungo Castellano Sisto V° e delle vie afferenti che potranno raggiungere le rispettive abitazioni, previo assenso da parte del personale di P.L. presente sul posto, ed uscire in via Porta Torricella; Sospensione dei trenini, bus turistici e Start interferenti con la manifestazione; dalle ore 14:00 alle ore 24:00 e comunque fino al termine delle esigenze

– divieto di sosta con rimozione coatta – compreso autorizzati – nelle vie e piazze di cui al precedente punto “1” con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento ove prevista;

– divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Matteotti lato Sud, con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento da destinare alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili;

– disattivazione del varco elettronico “Carmine”, con relativa temporanea revoca della Z.T.L in C.so Mazzini, per quanto attiene il solo transito, per realizzare una via alternativa di transito per la temporanea interdizione di Piazza Matteotti – C.so V. Emanuele;

– divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Roma, lato Ovest, con riserva di sosta alle Forze di Polizia, ambulanze, personale di servizio autorizzato.

6. dalle ore 13:00 alle ore 16:00 divieto di sosta con rimozione coatta in Via delle Donne e nelle intersezioni con Via delle Torri/Via Soderini/Via Solestà;

7. dalle ore 17:00 del 31 luglio 2025 alle ore 12:00 del 4 agosto p.v. in Via Pascoli ambo i lati:

– divieto di sosta con rimozione coatta con contestuale revoca dell’offerta di sosta a

pagamento;

8. dalle ore 00:00 alle ore 24:00 del 3 agosto 2025, la sospensione temporanea delle autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico con area cantiere in via del Trivio (angolo rua del Palazzo Vecchio), via C.Del Duca (angolo c.so Trento e Trieste), C.so Vittorio Emanuele lato Sud;

per il giorno 3 agosto 2025, dalle ore 15:30 e fino al completo passaggio in ingresso e in uscita del corteo : sospensione temporanea delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico con area di cantiere in Piazza Ventidio Basso ( ditta Cinelli) , Via del Trivio (ditta Felici srl), Via Cino del Duca ( Desideri snc) , Corso Vittorio E. ( Flli Rinaldi – Saluti Impianti T. ).

Patrono Sant'Emidio

Con l'Ordinanza dirigenziale 496 del 23 luglio 2025 l'Amministrazione comunale dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti regolanti la circolazione stradale:

per il giorno 5 agosto p.v., nel rispetto degli orari sotto indicati e fino al termine delle esigenze:

dalle ore 7:00 del 5 agosto 2025 alle ore 02:00 del 6 agosto 2025, e comunque fino a completo dis-allestimento degli ambulanti: sono interdette la viabilità e la sosta con rimozione forzata in ambo i lati di V.le De Gasperi dall’intersezione con Via D.Alighieri e fino a Via C.A. Vecchi – per consentire il posizionamento dei banchi degli operatori commerciali su aree pubbliche. L’interdizione alla viabilità è valida per tutti i veicoli fatta eccezione per i residenti/dimoranti di via G.D’Annunzio e via C.A.Vecchi che, previo assenso del personale di Polizia Locale presente allo sbarramento e procedendo a passo d’uomo, potranno raggiungere la propria abitazione;

è interdetta altresì la viabilità in Via L.Castellano Sisto V° con esclusione dei soli residenti della zona (Via L.Castellano e vie afferenti) con obbligo per gli stessi di defluire all’intersezione in direzione di Via Porta Torricella, in deroga all’obbligo di proseguire diritto in loco imposto; dalle ore 8:30:

sono interdette la viabilità e la sosta in c.so Trento e Trieste ambo i lati (tratto compreso tra via XX Settembre e piazza Simonetti), in piazza Simonetti (tutti i lati) e via C.Del Duca ambo i lati (tratto da piazza Simonetti e piazza del Popolo) per permettere l’omaggio alle Autorità cittadine che si svolgerà davanti l’ingresso della Prefettura alle ore 09:30; dalle ore 16:00 e fino al termine della Processione in onore del Santo Patrono con il seguente percorso: Piazza Arringo, Corso Trento e Trieste ( tratto ricompreso da Via XX Settembre a Via Ceci) , Via Ceci , Via del Trivio, Piazza Roma , Via XX Settembre e Piazza Arringo : è interdetta la viabilità e la sosta con rimozione coatta in ambo i lati di tutte le vie sopra menzionate interessate dal passaggio della processione; dalle ore 18:00 fino al termine di tutte le manifestazioni previste (estrazione della tombola e successivo spettacolo pirotecnico compreso): è interdetta la viabilità veicolare compreso autorizzati, taxi ed automezzi al servizio dei disabili, in P.zza Roma – C.so Trento e Trieste – Via XX Settembre – P.zza Simonetti; dalle ore 20:00 e fino al termine dello spettacolo pirotecnico e della conseguente bonifica del territorio coinvolto dalla manifestazione: é istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati di Via L.Castellano Sisto V° (tratto compreso dall’intersezione con la Via dei Marsi fino a quella con la Via Porta Torricella), di Via Porta Torricella tutta, di Via Napoli (tratto compreso da Via S. Cellini fino a via Sgariglia) e di Via Adriatico tutta; dalle ore 23:00 fino al termine dello spettacolo pirotecnico e la conseguente bonifica del territorio coinvolto dalla manifestazione: é interdetta la viabilità veicolare e pedonale in Via Porta Torricella, Via Napoli per il tratto da Via S. Cellini a Via M. Sgariglia e Via Adriatico;

é interdetta la viabilità veicolare in Via Lungo Castellano Sisto V° e in C.so V.Emanuele. per tutte le vie interessate dalle manifestazioni sopra descritte e negli orari sopra elencati: per il giorno 4 agosto 2025 dalle ore 17:00 sino al termine degli eventi sono sospese le corse del Trenino Turistico,Trenino Elettrico interferenti con gli eventi in Piazza del Popolo e Piazza Arringo;

sino al termine degli eventi sono sospese le corse del Trenino Turistico,Trenino Elettrico interferenti con gli eventi in Piazza del Popolo e Piazza Arringo; per il giorno 5 agosto 2025 sono sospese le corse del Trenino Turistico,Trenino Elettrico e Start interferenti con la manifestazione.

