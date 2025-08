ASCOLI PICENO – Appuntamento con il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura domenica 3 agosto il Festival arriva a Visso (MC) con una suggestiva escursione dell’anello della Pieve di Fematre che porterà fino a Pian della Cuna per poi assistere nel pomeriggio al concerto di Luca Barbarossa Racconti Sonori che dialogherà con il sindaco Rosella Sensi, ripercorrendo aneddoti della loro amicizia romana. L’appuntamento sul lago di Gerosa, lato Comunanza, previsto per lunedì 4 agosto è rinviato causa maltempo a lunedì 18 agosto, il programma prevede escursione pomeridiana e attività inclusive sul lago poi in serata spettacolo della Compagnia dei Folli. Il Festival dell’Appennino quest’anno prevede 27 appuntamenti che si terranno tra il 4 maggio al 12 ottobre 2025 in 28 comuni distribuiti nelle quattro regioni dell’Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria -. Borghi che custodiscono un prezioso patrimonio culturale storico, artistico, naturalistico e di tradizioni e che, dopo anni difficili, anche attraverso questa iniziativa vogliono rilanciarsi, crescere, attrarre nuovi visitatori. La manifestazione è promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal BIM Tronto, con la fondamentale collaborazione dei BIM Vomano-Tordino Teramo, Nera Velino Cascia e Nera-Velino Rieti.

Il Commissario al sisma 2016 Guido Castelli: “Visso è la ‘perla’ che vogliamo restituire quanto prima alla sua comunità in tutta la sua bellezza. Questa manifestazione è resa possibile grazie ai quattro Bim coinvolti, è stata pensata proprio allo scopo di rivitalizzare le nostre comunità e, al contempo, far conoscere il patrimonio di storia, arte, cultura e natura ospitato nel cratere a un numero sempre maggiore di visitatori”.

Il Presidente Bim Tronto Luigi Contisciani: “L’appuntamento di questa domenica a Visso porterà turisti ed appassionati a scoprire Pian della Cuna, attraverso il Festival vogliamo valorizzare il patrimonio naturale e culturale del nostro territorio marchigiano e insieme alla promozione turistica permettere la ricostruzione sociale ed economica delle aree interne. Lo storico appuntamento sul Lago di Gerosa è solo rinviato al lunedì 18 agosto per permettere di godere nelle migliori condizioni dello spettacolo nello spettacolo, quello della Compagnia dei Folli nel suggestivo palcoscenico acquatico con lo sfondo del Parco dei Monti Sibillini.”

Il Sindaco di Visso Rosella Sensi: ” È un onore e un piacere per Visso ospitare il Festival dell’Appennino. Un evento che, a partire dal 2024, grazie al sostegno del Commissario Straordinario per il Sisma 2016 e dei BIM, coinvolge le regioni di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Il festival rappresenterà ancora una volta un’occasione imperdibile per far conoscere il nostro straordinario territorio, ricco di natura, storia, cultura e tradizione. Accogliamo con entusiasmo tutti coloro che già conoscono e tutti coloro che desiderano scoprire la nostra amata Visso “perla dei Sibillini.”

Domenica 3 Agosto il ritrovo per l’escursione è alle ore 10.15 con partenza alle ore 10.30 a Fematre. L’escursione è un anello ha una difficoltà E, è lunga 8,47 km, con un dislivello di 371 mt e un tempo di percorrenza di circa 3 ore e mezza.

Al rientro dall’escursione ci trasferiremo a Visso dove sarà possibile pranzare presso le strutture ricettive presenti sul posto.

Alle ore 18 presso piazza Maria Cappa, Area commerciale di Visso, concerto di Luca Barbarossa che in Racconti Sonori dialogherà con il sindaco Rosella Sensi ripercorrendo aneddoti della loro amicizia romana. Sul palco con le sue chitarre, Luca Barbarossa racconterà: gli esordi, gli incontri, le canzoni che lo hanno portato alla notorietà e quelle che lui porta nel cuore. Oltre quarant’anni sui palchi, sedici di conduzione a Radio2 Social Club, tredici album pubblicati compongono un bagaglio artistico ed emotivo vastissimo da cui l’artista attingerà con eleganza e leggerezza.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione al fine di organizzare meglio l’evento, compilando il form nella data sul sito www.festivaldellappennino.it.

Raccomandazioni:

L’escursione è adatta a chi è allenato a camminare in montagna e in buona salute.

Obbligatorio indossare scarpe da trekking

avere con sè almeno un litro d’acqua e un cappello

portare kway

consigliato portare i bastoncini da trekking

consigliato un cambio completo da lasciare in auto

