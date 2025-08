Stanotte i droni si alzeranno in cielo allo scoccare della mezzanotte, per creare immagini suggestive ed emozionare i presenti in un’ambientazione unica come quella del ponte di Porta Maggiore

ASCOLI PICENO – Questa sera, 4 agosto, allo scoccare della mezzanotte, dal ponte di Porta Maggiore sarà possibile assistere al Drone Light Show. Lo spettacolo, della durata di circa 15 minuti e organizzato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del programma di festeggiamenti civili per il Patrono, farà da preludio all’intensa giornata del 5 agosto dedicata a Sant’Emidio.

