ASCOLI PICENO – Ascoli si prepara per il tradizionale appuntamento nella notte di San Lorenzo, quando le vie del centro storico si animeranno con spettacoli, musica e tanto divertimento. “Lasciati meravigliare” è il claim de “La notte, il circo e la luna”, che domenica 10 agosto porterà sotto le Cento Torri artisti di strada da tutto il mondo per trasformare la città in un grande palcoscenico sotto le stelle.

“La Notte Bianca del 10 agosto – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – è ormai un riferimento dell’estate ascolana. Vogliamo proporre iniziative in grado di attirare i visitatori e promuovere la città, e allo stesso tempo vogliamo offrire ai nostri concittadini dei momenti di svago e culturali di livello. Ringrazio la Compagnia dei Folli, che ha curato la direzione artistica di questa serata che si annuncia imperdibile”.

Il festival di teatro di strada e circo contemporaneo sarà caratterizzato da acrobazie aeree e performance clownesche, da installazioni itineranti e suggestioni visive tra fuoco e musica, per concludersi con lo spettacolo speciale della Compagnia dei Folli.

“Crediamo fortemente che Ascoli meriti un festival di teatro di strada: le sue piazze, i vicoli, l’architettura fatta di travertino sembrano nati per ospitare spettacoli all’aperto” hanno aggiunto i referenti della Compagnia dei Folli. “Il connubio tra la particolarità dei luoghi e le performance selezionate crea un’atmosfera unica, quasi magica. Lo slogan ‘Lasciati meravigliare’ è un invito autentico a lasciarsi andare, a farsi sorprendere, a vivere una serata fuori dal comune, in cui l’arte trasforma lo spazio e le emozioni diventano protagoniste”.

Questo il programma della serata:

I giochi di legno

Giardini Corso Vittorio Emanuele – ore 19.30

I soliti ignoti

Piazza Sant’Agostino – ore 20.45, 23.30

Ragazzi di strada

Piazza Arringo – ore 21.00, 23.30

Claudio Mutazzi

Piazza del Popolo – ore 21.00, 22.45

Giorgio Bertolotti

Angolo via Ceci / via del Trivio – ore 21.15, 22.45

Farafin Jolì

Piazza Simonetti – Ore 21.15, 23.45

Hobos Street Band

Ore 21.15, 22.15, 23.30

Corso Mazzini, Piazza del Popolo, Piazza Sant’Agostino

Corso Vittorio Emanuele, Piazza Arringo, Piazza Roma

Piazza Simonetti, Corso Trento e Trieste, chiostro San Francesco

Les Contes d’Asphaldt

Ore 21.30, 23.00

Chiostro di San Francesco, Piazza del Popolo, Piazza Arringo

Chiostro di San Francesco, Corso Trento e Trieste, via Ceci

One Band

Loggia dei Mercanti – ore 21.30

Cuore d’Italia Band

Piazza Ventidio Basso – ore 21.30

Cia The Bigosty show

Chiostro di San Francesco – ore 21.45, 23.15

Tony Fratello

Piazza Roma – ore 21.45, 23.30

Andrea Beltrami

Corso Vittorio Emanuele (scalinata Leopardi) – ore 21.45, 23.00

Baracca dei buffoni

Ore 21.45, 23.00

Piazza Arringo, Piazza del Popolo

Piazza Arringo, Piazza Roma

Cho Kairin

Piazza del Popolo – ore 21.45, 23.00

Jump It

Corso Mazzini (ex Distretto militare) – ore 21.45, 23.00

Chalibares

Piazza Simonetti – ore 22.00, 23.15

Luca D’Avvero

Angolo via Ceci / via D’Ancaria – ore 22.00, 23.30

Eteclown

Largo Crivelli – ore 22.00, 23.15

Molotov Entertainment

Piazza Sant’Agostino – ore 22.00, 23.15

Hygge Circus

Piazza Arringo – ore 22.15, 23.00

Les Contes d’Asphaldt

Ore 22.15, 23.45

Chiostro di San Francesco, Piazza Roma, Piazza del Popolo

Chiostro di San Francesco, Corso Trento e Trieste, via Ceci

Compagnia dei Folli

Piazza del Popolo – ore 00.30

