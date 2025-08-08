Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per i due concerti, acquistabili online e presso la biglietteria del teatro Ventidio Basso, in Piazza del Popolo

ASCOLI PICENO – La grande musica dell’Ascoli Summer Festival è pronta ad ‘accendere’ il pubblico dell’Arena Squarcia: due appuntamenti, organizzati da Jam Session in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che porteranno ad Ascoli artisti del calibro di Alfa, Rose Villain e Big Mama. Si inizia lunedì 11 agosto con Alfa e il suo “Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato” per l’apertura del festival musicale che da quattro anni anima l’agosto ascolano. Il giorno dopo, martedì 12 agosto, la protagonista sarà Rose Villain con “Radio Vega – Summer tour”, con l’apertura del concerto affidata a Big Mama.

“Due serate all’insegna della musica – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – per un festival che si sta sempre più affermando nel panorama degli eventi. Continuiamo a portare in città grandi nomi, che danno lustro al nostro cartellone estivo: saranno due splendide serate per far divertire tanti giovani e non solo”.

Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti per i due concerti, acquistabili online e presso la biglietteria del teatro Ventidio Basso, in Piazza del Popolo.

Tutte le info sul concerto di Alfa https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25468

Tutte le info sul concerto di Rose Villain (con apertura Big Mama) https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25598

