ASCOLI PICENO -Enrico Oviszach si è presentato ai media nella sala stampa del Picchio Village:

“Qui c’è un progetto ambizioso, il Mister e il DS mi hanno voluto fortemente. Ringrazio il Direttore e il Presidente per lo sforzo fatto e spero di ripagarlo sul campo. Qui c’è un gruppo molto unito, le richieste tattiche dell’allenatore sono un po’ diverse dal passato, ma sono sicuro che col lavoro svolto nel precampionato riusciremo ad entrare nei suoi meccanismi. Il suo è un metodo innovativo, che, se fatto nel modo giusto, può creare grandi fastidi agli avversari. L’obiettivo personale è migliorare il mio score, ma prima di tutto viene l’obiettivo della squadra, alla quale vorrei dare una grande mano. L’Ascoli è una squadra con doti e giocatori molto importanti, sono contento del mercato fatto, non ci poniamo limiti, pensiamo a consolidare i pensieri e le geometrie del Mister per assimilarli nel miglior modo possibile. Mi sento più maturo rispetto alle stagioni passate e voglio ripropormi quest’anno in una veste ancora migliore. Negli anni ho ricoperto più ruoli, ma nel calcio moderno si parla più di posizioni occupate in campo, posso partire da esterno e poi, quando si avvicina la porta, mi piace calciare. In qualsiasi ruolo devi correre in avanti e indietro, i primi difensori sono sempre gli attaccanti”.

Domenica a Pineto è in programma il primo test ufficiale della stagione, poi testa al campionato, che quest’anno vedrà tornare dopo 39 anni il derby con la Sambenedettese:

“La gara col Pineto servirà per capire a che punto siamo, la squadra sta bene, è carica di lavoro, siamo sicuri che questo test lo affronteremo alla grande per poi preparare il primo impegno di campionato. Fa molto piacere essere seguiti da tanti tifosi, spero continuerà a crescere il numero degli abbonati, cercheremo di renderli orgogliosi di noi. So che c’è il record di abbonati, c’è bisogno di loro perché tutti vogliamo rialzarci e portare l’Ascoli dove merita. Il nostro obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, ovviamente siamo ad Ascoli e la gente ci fa capire costantemente che piazza è. Non prometto nulla, l’obiettivo è andare in campo per vincere più gare possibili, a dicembre tireremo una linea e vedremo a cosa possiamo ambire. Il derby? Sono contento d’essere arrivato in un momento in cui entrambe le squadre sono nella stessa categoria, affronteremo la partita col piglio giusto, ma senza ossessione, dobbiamo pensare a tutto il campionato”.

VIDEO INTEGRALE ENRICO OVISZACH WEB TV: https://m.youtube.com/watch?v=z55iQwPLkBQ

Pineto Calcio comunica che dalle ore 15 di oggi, mercoledì 13 agosto, e fino alle ore 19 di sabato 16 agosto, saranno in vendita i biglietti per assistere a PINETO-ASCOLI, partita valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C, in programma domenica 17 agosto, alle ore 21, al “Pavone – Mariani” di Pineto.

I biglietti per il settore ospiti possono essere acquistati online su ciaotickets.it o nei punti vendita fisici del circuito Ciaotickets (sito web ) al prezzo unico di 15,00 € (compresa prevendita). La capienza del settore è di 500 posti

