ASCOLI PICENO – Spettacolo incredibile nella città delle Cento Torri.

Nella serata del 4 settembre ad Ascoli Piceno si è svolto il “Memorial Troiani”. Un evento benefico a favore e della sezione ascolana dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, che ha visto esibirsi sul palcoscenico, all’ombra del tempio di San Francesco, insieme al direttore artistico Dario Dardust Faini, anche il bassista ascolano Saturnino e la cantante Gaia. Ospite a sorpresa la nota artista Elodie.

Piazza del Popolo gremita per lo show che coniuga musica e solidarietà. In prima fila istituzioni politiche e sociali, durante il Memorial è stata ricordata l’importanza della beneficenza a favore di coloro che soffrono e lottano contro le leucemie e non solo.

Ad inizio evento è salito sul palco Dardust insieme al Trio Cavalazzi e poco dopo è stato raggiunto anche da Saturnino che ha deliziato la platea con le note del suo basso.

Dardust durante la sua esibizione ha affermato: “Vi presento i miei brani come schizzi, come venivano considerate le opere degli impressionisti: periferie come luoghi della nostra sfera emotiva”.

Gaia, applauditissima, ha presentato i suoi brani iconici, ricchi delle note brasiliane a lei tanto care e ha ringraziato più volte Dardust per averla portata ad Ascoli Piceno.

Gran finale con Elodie che ha letteralmente conquistato l’intera piazza del Popolo con la sua voce e il suo carisma. Insieme a Dario Faini e Saturnino ha portato sul palco i suoi celebri brani.

A fine evento tutti sul palco per ricevere la meritatissima ovazione da parte di tutto il pubblico. Appuntamento al 2026.

