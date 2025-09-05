Foto e video di Leonardo delle Noci e Milena Casciaroli (vietata la riproduzione)
ASCOLI PICENO – Spettacolo incredibile nella città delle Cento Torri.
Nella serata del 4 settembre ad Ascoli Piceno si è svolto il “Memorial Troiani”. Un evento benefico a favore e della sezione ascolana dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, che ha visto esibirsi sul palcoscenico, all’ombra del tempio di San Francesco, insieme al direttore artistico Dario Dardust Faini, anche il bassista ascolano Saturnino e la cantante Gaia. Ospite a sorpresa la nota artista Elodie.
Guarda i video
Piazza del Popolo gremita per lo show che coniuga musica e solidarietà. In prima fila istituzioni politiche e sociali, durante il Memorial è stata ricordata l’importanza della beneficenza a favore di coloro che soffrono e lottano contro le leucemie e non solo.
Ad inizio evento è salito sul palco Dardust insieme al Trio Cavalazzi e poco dopo è stato raggiunto anche da Saturnino che ha deliziato la platea con le note del suo basso.
Dardust durante la sua esibizione ha affermato: “Vi presento i miei brani come schizzi, come venivano considerate le opere degli impressionisti: periferie come luoghi della nostra sfera emotiva”.
Gaia, applauditissima, ha presentato i suoi brani iconici, ricchi delle note brasiliane a lei tanto care e ha ringraziato più volte Dardust per averla portata ad Ascoli Piceno.
Gran finale con Elodie che ha letteralmente conquistato l’intera piazza del Popolo con la sua voce e il suo carisma. Insieme a Dario Faini e Saturnino ha portato sul palco i suoi celebri brani.
A fine evento tutti sul palco per ricevere la meritatissima ovazione da parte di tutto il pubblico. Appuntamento al 2026.
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo