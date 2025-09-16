Dopo il grande successo delle altre tappe marchigiane, che hanno registrato una forte partecipazione di pubblico e ospitato nomi di rilievo internazionale

ASCOLI PICENO – Dopo il grande successo delle altre tappe marchigiane, che hanno registrato una forte partecipazione di pubblico e ospitato nomi di rilievo internazionale, Prima Scena, il primo e più importante festival di scenografia, arriva ad Ascoli Piceno con due importanti eventi gratuiti.

Domenica 28 settembre alle 18 il Teatro dei Filarmonici ospiterà lo spettacolo “Centomila, uno, nessuno – La curiosa storia di Luigi Pirandello”. Scritto e diretto da Giuseppe Argirò, è interpretato da Giuseppe Pambieri, attore e regista dalla carriera costellata di successi tra teatro, cinema e tv, grazie ai lavori con alcuni dei più importanti nomi come Giorgio Strehler, Franco Zeffirelli e Luca Ronconi. L’evento è gratuito, i biglietti si possono prenotare online su CiaoTickets: info tel. 392 4450125 o 0733 1776765.

Poi giovedì 2 ottobre alle 15,30, presso la sala dell’Affresco della SAAD, Scuola di Ateneo di Architettura e Design dell’Università di Camerino (sede dell’Annunzia, viale della Rimembranza 9) si terrà l’incontro con il direttore artistico di Prima Scena, lo scenografo Giancarlo Basili, dal titolo “Spazio e Architettura nel Cinema”.

Sarà presentato il cortometraggio a lui dedicato, per la regia di Marco Cruciani, e al termine ci sarà un dibattito moderato da Giuseppe Bonaccorso (SAAD, Università di Camerino) e che vedrà come ospiti anche Mauro Mazziero (direttore Associazione Centro Culturale), Carlo Bachetti Doria (SAAD, Unicam), Federico Bellini (SAAD, Unicam) e Marta Magagnini (SAAD, Unicam).

Carlo Vannicola, Direttore Vicario SAAD, introdurrà l’evento.

