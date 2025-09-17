ASCOLI PICENO – La Sezione AIA di Ascoli Piceno ha organizzato questa mattina presso i locali sezionali il raduno dell’Organo Tecnico sezionale, appuntamento fondamentale per la formazione e la preparazione di arbitri e osservatori in vista della nuova stagione sportiva.

All’incontro hanno preso parte importanti figure istituzionali: il Presidente della FIGC Ivo Panichi, il rappresentante del CRA Marche Simone Teodori e il componente dell’Organo Tecnico Walter Storoni, che con i loro interventi hanno offerto spunti e riflessioni preziose per la crescita della Sezione e dei suoi associati.

Durante il raduno è stata ribadita l’importanza dell’aggiornamento tecnico e della condivisione di valori come il rispetto, l’impegno e la passione per il calcio: elementi fondamentali per affrontare con entusiasmo e responsabilità la stagione che sta per iniziare.

Il Presidente della Sezione AIA di Ascoli Piceno, Massimiliano Bachetti, ha dichiarato:

«Il raduno rappresenta per noi non solo un momento di formazione, ma soprattutto un’occasione di coesione e crescita collettiva. Ringrazio le istituzioni e i rappresentanti intervenuti, la cui presenza testimonia la vicinanza e l’attenzione verso la nostra realtà arbitrale. Invito tutti i ragazzi e le ragazze appassionati di calcio a cogliere questa opportunità speciale: iscriversi al nostro corso arbitri significa intraprendere un percorso formativo che arricchisce sia a livello sportivo che umano: ribadisco che la figura arbitrale nel corso degli anni si è trasformata e modernizzata rendendo la parte atletica fondamentale come veri sportivi a 360°. Vi aspettiamo numerosi!»

Ha portato il proprio contributo anche il rappresentante del CRA Marche Simone Teodori, che ha portato agli associati il saluto del Presidente del CRA Marche Riccardo Piccioni e ha sottolineato:

«Arbitrare è una vera palestra di vita: ti mette alla prova, ti insegna a prendere decisioni, a gestire le responsabilità e a crescere tanto, sia come arbitro che come persona.»

La Sezione AIA di Ascoli Piceno ricorda che sono aperte le iscrizioni al corso arbitri: un’occasione unica per avvicinarsi al mondo del calcio da protagonisti, vivere lo sport con passione e responsabilità e intraprendere un percorso di crescita personale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Sezione tramite i canali ufficiali.