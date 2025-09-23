ASCOLI PICENO – La Sezione AIA di Ascoli Piceno annuncia l’apertura delle iscrizioni al nuovo Corso Arbitri, un’opportunità unica per tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 14 e i 40 anni che desiderano vivere il calcio da protagonisti. Diventare arbitro non significa soltanto scendere in campo e dirigere una partita, ma anche intraprendere un percorso di crescita personale, sportiva e professionale.

Il corso, completamente gratuito, offre infatti numerosi vantaggi: la consegna della divisa ufficiale e del materiale tecnico, il rimborso spese per ogni gara diretta, l’assistenza di un preparatore atletico qualificato per gli allenamenti e la possibilità di ottenere un attestato di qualifica valido anche per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici.
Inoltre, i nuovi arbitri riceveranno la tessera FIGC che consente l’accesso gratuito agli stadi e ai palazzetti dove si disputano gare federali, e avranno la possibilità del doppio tesseramento Arbitro-Calciatore, così da poter continuare a giocare pur intraprendendo il percorso arbitrale.
Il corso si terrà presso la sede AIA di Ascoli Piceno, in Via De Dominicis (sotto la palestra di atletica pesante).

A sottolinearne l’importanza è il Presidente della Sezione AIA di Ascoli Piceno, Massimiliano Bachetti, che dichiara: «Il corso arbitri rappresenta per i giovani una straordinaria occasione di crescita, non solo sportiva ma anche personale. Arbitrare significa sviluppare senso di responsabilità, capacità di decisione e spirito di squadra. La nostra sezione è pronta ad accogliere con entusiasmo tutti coloro che vorranno intraprendere questo percorso, offrendo loro supporto tecnico e umano».

Per tutte le informazioni e le modalità di iscrizione è possibile consultare il sito ufficiale www.aia-ascoli.it/corso-arbitri oppure contattare direttamente Luca al numero 349 6748546.


Tags:

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.