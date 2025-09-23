ASCOLI PICENO – La Sezione AIA di Ascoli Piceno annuncia l’apertura delle iscrizioni al nuovo Corso Arbitri, un’opportunità unica per tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 14 e i 40 anni che desiderano vivere il calcio da protagonisti. Diventare arbitro non significa soltanto scendere in campo e dirigere una partita, ma anche intraprendere un percorso di crescita personale, sportiva e professionale.

Il corso, completamente gratuito, offre infatti numerosi vantaggi: la consegna della divisa ufficiale e del materiale tecnico, il rimborso spese per ogni gara diretta, l’assistenza di un preparatore atletico qualificato per gli allenamenti e la possibilità di ottenere un attestato di qualifica valido anche per il riconoscimento dei crediti formativi scolastici.

Inoltre, i nuovi arbitri riceveranno la tessera FIGC che consente l’accesso gratuito agli stadi e ai palazzetti dove si disputano gare federali, e avranno la possibilità del doppio tesseramento Arbitro-Calciatore, così da poter continuare a giocare pur intraprendendo il percorso arbitrale.