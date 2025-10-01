La manifestazione, organizzata dalla Provincia, insieme al Comune di Ascoli Piceno e l’A.N.P.I. provinciale, avrà inizio alle ore 9 con la deposizione della corona

ASCOLI PICENO – Venerdì 3 ottobre avrà luogo la celebrazione dell’82° anniversario dell’inizio della lotta di liberazione in Ascoli Piceno. Verranno ricordati i drammatici eventi storici del 3 ottobre 1943 quando i partigiani, tra i primi in Italia, combatterono sul Colle San Marco contro un intero reggimento con il sacrifici di numerose giovani vite.

La manifestazione, organizzata dalla Provincia, insieme al Comune di Ascoli Piceno e l’A.N.P.I. provinciale, avrà inizio alle ore 9 con la deposizione della corona in P.zza Simonetti – Palazzo del Governo. Quindi, alle 9.15, si svolgerà l’omaggio presso il monumento ai caduti a P.zza Roma. Successivamente, alle 9.45, autorità civili e militari convenute si recheranno a Colle San Marco, dove alle 10, si terrà la deposizione della corona sul cippo e sul sacrario ai caduti per la Resistenza. Dopo i previsti interventi dei rappresentanti delle istituzioni e del Presidente comitato provinciale dell’Anpi, prenderanno la parola alcune scolaresche che leggeranno testimonianze e riflessioni di quel momento storico. La cerimonia terminerà, alle 11, con la celebrazione della Santa Messa.

Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.