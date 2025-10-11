ASCOLI PICENO – In questa settimana bianconeri corsari in Umbria,

In occasione della Coppa Italia di serie D l’Atletico Ascoli ha battuto 2-0 il Foligno in trasferta (prossima sfida ai Sedicesimi contro l’Ancona al Conero) e ora si ributta in campionato.

Domenica 12 ottobre, sempre in trasferta, gli ascolani affronteranno il Castelfidardo per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni, alla vigilia, di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “Il Castelfidardo è una squadra che avrà grande voglia di riscatto, considerata la situazione di classifica, e farà di tutto per metterci in difficoltà. Servirà quindi attenzione, determinazione e il giusto atteggiamento per dare continuità a questo momento positivo. Non avevamo alcun dubbio sul rendimento dei ragazzi che sono scesi in campo mercoledì. Qualcuno finora ha trovato meno spazio in campionato, ma sono tutti elementi pienamente funzionali al nostro contesto e rappresentano un valore importante all’interno del gruppo. Ognuno di loro sarà determinante nel corso della stagione e darà il proprio contributo quando verrà chiamato in causa. Servirà affrontare la gara con fiducia e piena consapevolezza dei nostri mezzi. Speriamo di recuperare presto gli infortunati, ma le assenze non devono mai diventare un alibi: abbiamo costruito una rosa lunga e di qualità proprio per essere pronti in ogni momento della stagione. Domani sarà fondamentale essere lucidi, efficaci e saper gestire i momenti della gara, sfruttando con concretezza le occasioni per portare a casa un risultato importante”.

