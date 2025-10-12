ASCOLI PICENO – Pioggia di goal nel pomeriggio di domenica 12 ottobre.

A Castelfidardo, contro i padroni di casa, l’Atletico Ascoli vince per 6-1, match valevole per il girone F di serie D.

Prestazione straordinaria dei ragazzi di mister Simone Seccardini, protagonisti di una gara praticamente perfetta.

Vittoria più rotonda da quando i bianconeri sono in Serie D.

Reti di Coppola, Feltrin, Maio, Bucco, Minicucci e Sbrissa.

Nel finale arriva anche il gol della bandiera dell’ex Angelo Traini.

Tre punti, sei gol e una prova di forza collettiva.

Di seguito il tabellino completo

Castelfidardo: Amato, Fiscaletti, Massa, Palestini, Paramatti, Tarulli, Bartoli, Clerici, Traini, Morais, Abagnale. A disposizione: Boccia, Locanto, Kari, Dovhanyk, Mataloni, Bugari, Taddei, Cilenti, Zanutel.

All. mister Giuliodori

Atletico Ascoli: Galbiati, Filippini, Coppola, Maio, Minicucci, Vechiarello, Sbrissa, Sardo, D’Alessandro, Bucco, Mazzarani. A disposizione: Di Giorgio, Ferranti, Belloni, Didi, Camilloni, Muro, Antoniazzi.

All. mister Seccardini

Arbitro: Sig. Andrea Kilian Pina (sez. di Como)

Assistenti: Sig. Massimiliano Alvise (sez. di Mestre); Sig. Riccardo Targa (sez. di Padova)

Reti: Coppola, Filtrin, Maio, Bucco, Minicucci, Sbrissa, Traini


