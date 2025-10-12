ASCOLI PICENO – Pioggia di goal nel pomeriggio di domenica 12 ottobre.
A Castelfidardo, contro i padroni di casa, l’Atletico Ascoli vince per 6-1, match valevole per il girone F di serie D.
Prestazione straordinaria dei ragazzi di mister Simone Seccardini, protagonisti di una gara praticamente perfetta.
Vittoria più rotonda da quando i bianconeri sono in Serie D.
Reti di Coppola, Feltrin, Maio, Bucco, Minicucci e Sbrissa.
Nel finale arriva anche il gol della bandiera dell’ex Angelo Traini.
Tre punti, sei gol e una prova di forza collettiva.
Di seguito il tabellino completo
Castelfidardo: Amato, Fiscaletti, Massa, Palestini, Paramatti, Tarulli, Bartoli, Clerici, Traini, Morais, Abagnale. A disposizione: Boccia, Locanto, Kari, Dovhanyk, Mataloni, Bugari, Taddei, Cilenti, Zanutel.
All. mister Giuliodori
Atletico Ascoli: Galbiati, Filippini, Coppola, Maio, Minicucci, Vechiarello, Sbrissa, Sardo, D’Alessandro, Bucco, Mazzarani. A disposizione: Di Giorgio, Ferranti, Belloni, Didi, Camilloni, Muro, Antoniazzi.
All. mister Seccardini
Arbitro: Sig. Andrea Kilian Pina (sez. di Como)
Assistenti: Sig. Massimiliano Alvise (sez. di Mestre); Sig. Riccardo Targa (sez. di Padova)
Reti: Coppola, Filtrin, Maio, Bucco, Minicucci, Sbrissa, Traini
Copyright © 2025 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo