ASCOLI PICENO – Strepitoso successo per la quattordicesima edizione delle Giornate Fak d’Autunno nel Piceno, che nel fine settimana hanno richiamato oltre 8500 visitatori complessivi.

Ad Ascoli circa 5000 persone hanno visitato i quattro i siti aperti, con l’Antica Cartiera Papale in testa per numero di accessi, seguita da Palazzo Odoardi De Scrilli, i Saloni del Circolo Cittadino e la Sala del Consiglio provinciale di Palazzo San Filippo dove si è registrato un vero e proprio record di nuovi iscritti. Nella due giorni ad Ascoli, tantissime le presenze da fuori provincia e regione (circa il 70% dei visitatori).

«Siamo molto orgogliosi della straordinaria risposta del pubblico e della preziosa collaborazione di istituzioni, scuole e volontari – dichiara Erika Filipponi, Capo Delegazione FAI di Ascoli Piceno – Le Giornate Fai rappresentano un importante appuntamento nazionale di partecipazione civica e di riscoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico. Un sentito ringraziamento va a tutti i volontari FAI, alle scuole partecipanti, ai proprietari dei beni, alle istituzioni e ai partner locali che hanno reso possibile il pieno successo dell’evento. Abbiamo raggiunto risultati straordinari e inattesi, che premiano l’impegno dei volontari Fai e testimoniano il desiderio condiviso di valorizzare e diffondere la bellezza del nostro territorio».

A San Benedetto, 3500 visitatori sono andati alla scoperta del Paese Alto “Segreto”, tra il Torrione, il borgo “Sudentre” e i Giardini di Villa Guidi e di Palazzo Husson da Camara.

