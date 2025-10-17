ASCOLI PICENO – Appuntamenti da non perdere.

Il 18 e 19 ottobre il centro storico di Ascoli Piceno si trasformerà in un palcoscenico di storia e cultura con il Mercatino Antiquario, giunto alla sua edizione speciale, una delle più grandi e belle dell’anno. Questo evento, che si svolge nelle suggestive piazze del centro storico rappresenta un’importante opportunità per appassionati e curiosi di scoprire tesori di antiquariato e vintage.

Questa edizione si distingue per la ricchezza e la varietà delle proposte, con un’attenzione particolare al vintage, che ha trovato spazio tra i banchi del mercatino, sia nell’arredamento che nell’abbigliamento, rispondendo così ai gusti delle nuove generazioni.

Inoltre, domenica 19 ottobre alle ore 15:30 si svolgerà la lezione di danza storica presso il Palazzo dei Capitani. Il costo dello stage è di 15 euro per due ore di lezione. Per informazioni, contattare Paola al numero 3247982498. Sono ormai diversi anni che l’Accademia di Danze Ottocentesche organizza questi corsi in collaborazione con il mercatino di Ascoli. I costi della lezione sono propedeutici alla partecipazione a eventi a tema con serate danzanti, offrendo quindi un’opportunità unica per immergersi nella cultura storica e danzante.

