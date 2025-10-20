Simboleggia le raccomandazioni che i nonni ci danno e ci hanno dato da sempre e chi meglio di Pinocchio può rappresentare le così dette “dritte” date da Geppetto, dal Grillo, dalla Fata

ROCCAFLUVIONE – “Fate i bravi” è il nome che quest’anno il Comune di Roccafluvione ha dato alla festa dei nonni. Due gli appuntamenti nel mese di ottobre.

Il primo è la mostra di ricette di una volta “Profumo di casa” presso “La casetta dei percorsi” in piazza Aldo Moro che rimarrà fino al 2 novembre e l’altra è stato lo spettacolo di ieri 19 ottobre: Pinocchio.

“Fate i bravi” simboleggia le raccomandazioni che i nonni ci danno e ci hanno dato da sempre e chi meglio di Pinocchio può rappresentare le così dette “dritte” date da Geppetto, dal Grillo, dalla Fata.

Un pomeriggio divertente che ha visto gli allievi del corso di teatro di Monteprandone in scena con questo classico di Collodi con la regia di Marco Santamaria, il tutto introdotto dalle compagnie locali, “Il Siparietto” ed “Il piccolo Siparietto” che su testo e regia di Walter Galotto, con “Pinocchio in fondo”, hanno raccontato di un Pinocchio ormai papà, di Gatto e Volpe mai cresciuti, di un Geppetto ormai nonno con la Fata Turchina, alle prese con consigli, raccomandazioni e “testa sulle spalle”.

